八本書串聯的愛書人心事　牛小流談《選擇書店》

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這部小說以八本書作為故事媒介，描述書店店長周遭的男女心事，串聯店長不為人知的過去，到步的讀者懷著不同心事，對未來的困惑，對愛情的期盼，對友情的猜測， 對親情的埋怨，對自己的慚愧，這些都是人們熟悉的情感糾葛，作者希望在感性和理性之間取得平衡，娓娓道來這些日常卻深刻的生活故事。
第一章節以保羅‧科爾賀《牧羊少年奇幻之旅》為故事風格定調，寓意每個人生階段閱讀這本書都有不同體會，如果對生活感到仿徨失措，這書或許能給讀者一些勇氣。作者指出，最後的選書本來不是吉本芭娜娜《盡頭的回憶》，寫結尾時正巧讀了這本，因而感動，淚珠掉落一地，作者便知道這故事的結尾必須是這本書了。書中有句話說他念念不忘：「那些日子，我不曾對任何人抱過任何期待，也沒有任何目標，因此才偶然地閃耀出了光彩。因為我很清楚這一點，所以才十分傷感，也越發感激。」
作者認為，讀不讀書都是一種選擇，選擇走進書店，意味著該給自己閱讀的機會，或許每個人都愛過某本書，但是在時代洪流下，漸漸忘卻閱讀帶來的真切感動，也繼而忘卻書本的存在。他進一步指出，《選擇書店》的戲劇張力不會太強，後勁來得比較慢，因為本來就是抱著「沒有故事的故事」的信念動筆。那些愛得無法自拔死去活來的灑狗血劇情，在這部故事不會出現。讀者能從這小說領悟的愛情觀念，才是作者所在乎的。
原文授權轉載自「鏡文學」文／牛小流
《選擇書店》於鏡文學官網連載中，閱讀請點>>>https://bit.ly/3mdy3pL
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