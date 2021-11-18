COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

八本書串聯的愛書人心事　牛小流談《選擇書店》

▲《選擇書店》包含八本書的故事，透過故事的串聯，描述生命中的愉悅、感動、動盪與悲傷。（圖／鏡文學提供）
▲《選擇書店》包含八本書的故事，透過故事的串聯，描述生命中的愉悅、感動、動盪與悲傷。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-18 18:00:00

網路的進步，改變了許多人的生活習慣，其中也包含了「閱讀」，使用手機的時間，大大瓜分了翻閱書本、刊物的時間。「你多久沒靜下心讀一本書呢？」這個問題對於作家牛小流來說，成了創作靈感的起源。他說起這個源頭，是曾經在馬來西亞作家傅承得《笑聲如雨》一書中看到，「十個馬來西亞人，七個離開學校後，永遠不再讀書」，這年頭連報紙都沒人看，更別說買書來讀。「不讀書的大人，沒有權力要求青少年讀書。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
牛小流便思考，要不寫個愛書人的故事好了，聊聊這個無奈現象，也鼓勵大家多讀一些書，於是圍繞在奇怪書店與孤僻女子，通過書本和顧客連接的小城故事， 沒想太多就動筆了。

這部小說以八本書作為故事媒介，描述書店店長周遭的男女心事，串聯店長不為人知的過去，到步的讀者懷著不同心事，對未來的困惑，對愛情的期盼，對友情的猜測， 對親情的埋怨，對自己的慚愧，這些都是人們熟悉的情感糾葛，作者希望在感性和理性之間取得平衡，娓娓道來這些日常卻深刻的生活故事。

第一章節以保羅‧科爾賀《牧羊少年奇幻之旅》為故事風格定調，寓意每個人生階段閱讀這本書都有不同體會，如果對生活感到仿徨失措，這書或許能給讀者一些勇氣。作者指出，最後的選書本來不是吉本芭娜娜《盡頭的回憶》，寫結尾時正巧讀了這本，因而感動，淚珠掉落一地，作者便知道這故事的結尾必須是這本書了。書中有句話說他念念不忘：「那些日子，我不曾對任何人抱過任何期待，也沒有任何目標，因此才偶然地閃耀出了光彩。因為我很清楚這一點，所以才十分傷感，也越發感激。」

作者認為，讀不讀書都是一種選擇，選擇走進書店，意味著該給自己閱讀的機會，或許每個人都愛過某本書，但是在時代洪流下，漸漸忘卻閱讀帶來的真切感動，也繼而忘卻書本的存在。他進一步指出，《選擇書店》的戲劇張力不會太強，後勁來得比較慢，因為本來就是抱著「沒有故事的故事」的信念動筆。那些愛得無法自拔死去活來的灑狗血劇情，在這部故事不會出現。讀者能從這小說領悟的愛情觀念，才是作者所在乎的。

原文授權轉載自「鏡文學」文／牛小流



《選擇書店》於鏡文學官網連載中，閱讀請點>>>https://bit.ly/3mdy3pL

beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗>>>https://lihi1.com/hlt8h

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀