全台首例偽虎鯨活體擱淺收容案例　林右昌指示全力協助

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產發處指出，此次擱淺的偽虎鯨雌性青少年，個體稍瘦，體長320公分，是全台灣目前紀錄上第一隻偽虎鯨活體收容的案例；自1994年台灣鯨豚救援史上第一隻物種即是偽虎鯨，至今是第29隻，其中22隻是發現時即死亡，有7隻是活體，但今日這一隻也是目前唯一活體收容的案例。
基隆市政府說，偽虎鯨入池後，獸醫師用紅外線檢查體表的兩側，有發熱但無外傷、也無壓痛，17日晚上已進行抽血、氣孔細菌採樣及超音波、聽力檢測、開嘴等檢測，並嘗試開嘴灌食，施打抗生素；經初步診斷，鯨脂厚度薄個體瘦，呼吸時有異音，胃部有空氣與長期沒進食有關。
預計今日將進行兩次的灌水與營養補充，並會檢測胃液若胃液pH值為1-3之間，就會開始嘗試餵食；後續處置的方式，將以每日動物的變化進行調整，因偽虎鯨無法自行的游動，目前由中華鯨豚協會安排志工輪流排班進行24小時救護。
【偽虎鯨小檔案】
偽虎鯨學名：Pseudorca crassidens，學名即為pseudo「假的」orca「虎鯨」，因為其頭骨形狀與虎鯨相似，而有偽虎鯨的名稱，並非外表與虎鯨相似；虎鯨身上有明顯的黑、白兩色，而偽虎鯨體色主要以黑色為主，兩者屬於黑鯨類。
黑鯨類屬於齒鯨亞目，海豚科，又包含虎鯨（killer whale）、偽虎鯨（false killer whale）、領航鯨（pilot whale）、小虎鯨（pygmy killer whale）、瓜頭鯨（melon-head whale）；偽虎鯨（4.3~6公尺）和領航鯨（3.6~6.5公尺）屬於大型的黑鯨，瓜頭鯨和小虎鯨屬於體型較小的黑鯨（2~3公尺）。