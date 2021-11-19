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星巴克App搞烏龍！預約到店找嘸單　官方竟回：系統正常

▲喝一杯星巴克好難！有民眾向《NOWnews》投訴，利用官方App線上預訂咖啡，結過到店取貨時竟然訂單根本不見了，但官方僅回應「系統正常」。（示意圖／取自pixabay）
▲喝一杯星巴克好難！有民眾向《NOWnews》投訴，利用官方App線上預訂咖啡，結過到店取貨時竟然訂單根本不見了，但官方僅回應「系統正常」。（示意圖／取自pixabay）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-19 08:00:00

喝一杯咖啡還真難！星巴克行動App具有集點和預訂功能，號稱可以讓會員線上點餐並完成線上支付，省去到門市排隊的時間，但有民眾向《NOWnews》投訴，昨（18）日上午在App完成預訂後，到現場竟然完全沒有預約訊息，系統疑似故障，連店員也莫可奈何，只能重新現場點餐，「這樣的App真的很不牢靠！」對此星巴克卻僅回應：「行動預點系統一切正常。」似乎還是找不到問題出在哪裡！

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民眾李小姐向《NOWnews》投訴，昨天上午約十點半左右，在星巴克行動App上預訂了2杯咖啡與1杯茶，要到北市內湖陽光門市取貨。沒想到到場之後，店員卻告知「完全沒有收到訂單訊息」，系統也完全查不到，之後App上的訂單就顯示「訂單取消」。雖當下店員有致歉，但也只告知系統問題可向總公司反映。

▲投訴人李小姐在星巴克App預訂好3杯飲料，結果到場店員根本沒收到單，後來App直接顯示訂單取消，官方竟回應系統一切正常。（圖／投訴人提供）
▲投訴人李小姐在星巴克App預訂好3杯飲料，結果到場店員根本沒收到單，後來App直接顯示訂單取消，官方竟回應系統一切正常。（圖／投訴人提供）
由於當時店家有促銷活動，李小姐當下只能重新現場點餐，浪費了不少時間。「但明明已經完成預訂了，現場卻沒有訂單，還要消費者向總公司反映，實在太離譜！」李小姐強調，雖然不怪店員，他們也有耐心的解釋，但星巴克官方理應把系統維護好，找出真正的問題，希望不要讓這樣的烏龍事件重演。

對此，星巴克回覆《NOWnews》查詢時僅做出制式回應，強調「行動預點系統全門市昨日一切正常，此次事件屬門市單店狀況，門市亦依照標準作業程序處理，會再與顧客了解後進行後續服務。」顯見星巴克可能還是抓不到系統的漏洞出在哪，未來消費者要線上預約，能不能真的拿到餐點，恐怕得自求多福了。

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