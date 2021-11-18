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孫道存服刑期享特權？北監公布照片否認

▲外傳孫道存每月花2萬4千元請舍友擔任雜役及打理日常生活瑣事，北監今天提供照片澄清，3僕傳言無從查證。（圖／北監提供）
▲外傳孫道存每月花2萬4千元請舍友擔任雜役及打理日常生活瑣事，北監今天提供照片澄清，3僕傳言無從查證。（圖／北監提供）

記者李春台/桃園報導

2021-11-18 21:04:51

太平洋電信電纜公司前董事長，同時也是名媛孫芸芸父親的孫道存，昨（17）日凌晨3點多在保外就醫期間因癌症病逝。孫道存死後，生前在北監服刑期間的種種傳言都被翻出，包括月2.4萬元錢請3名舍友打理日常生活所需，甚至幾乎天天辦理律師會見等；北監今（18）日指出，有關花錢養3僕情事，應係舍友協助打理生活所需，至於是否花錢無從查證顯與事實不符；律見確實次數較多，至於特見部分與所謂三黨立委輪流特見，自疫情爆發後特見已暫停至今，外傳之事絕非事實。

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孫道存因侵占案件被判刑定讞，今年4月13日二度入監服刑，其中他在北監服刑期間，外傳孫道存每月花費2.4萬元請3名舍友與雜役為其打理日常生活所需，包括洗衣、洗碗、打飯菜等瑣事，甚至有舍友見其出手闊綽，甚至爭相巴結。


北監18日指出，孫因身體狀況不佳，入監後就配發在病舍，不像一般受刑人必須下工場工作，孫平時待在舍房療養，裡頭約有20名收容人，若身體狀況允許，可自行打理生活起居，若身體狀況欠佳，也有看護與服務人員協助，至於外傳孫是否月花2.4萬元請舍友協助打理，北監很難查證，很多是舍友之間主動幫忙或協助，平時家人送會客菜等入監，收容人多少會轉送給舍友表達感謝之意，這在監所內十分平常。


北監表示，孫於今年4月13日入監執行，因健康情況欠佳，配住於病舍。獄方病舍係收治罹患重症、行動不便、無法自理生活等收容人，日常各項生活照護則由病舍視同受刑人擔任看護工作，或同舍舍友協助，部分媒體報導所謂獄中養3僕，顯然與事實不符。

▲北監指出，孫道存服刑期間都在自主健康管理，圖為醫護人員為收容人進行篩檢。（圖／北監提供）
▲北監指出，孫道存服刑期間都在自主健康管理，圖為醫護人員為收容人進行篩檢。（圖／北監提供）
此外，針對孫道存入監後幾乎天天與律師辦理會見，獄方皆依相關接見規定辦理，其律師費用與本監無涉。至於媒體報導所謂三黨立委輪流辦理特見或接見部分，因疫情影響，北監今年5月19日起，因應COVID-19疫情提升警戒至第三級，獄方為落實相關防疫作為，已暫緩辦理彈性調整接見迄今，所謂三黨立委輪流特見一事並非事實。至於孫辦理律見次數確實較為頻繁，一般受刑人涉及訴訟案件並提出委任律師狀等資料就可申請律見，次數或案件類別並無限制。

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