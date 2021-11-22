哪些遊戲「M化」更好玩？玩家曝「4天王」：還原度超高
近幾年來人人一支手機已經是常見的事情，因此遊戲商也將不少PC遊戲轉化為手遊，一般以遊戲名稱+上M來發行，有些懷舊還原度超高，不少骨灰級玩家回歸遊玩，也有些完全更新，依靠IP來吸引舊玩家入坑。就有網友詳細盤點了近年來推出的PC遊戲「M化」的整理文，隨即掀起玩家熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 09:50:00
日前原PO在論壇《Dcard》上發文提到「這幾年超多PC線上遊戲被做成手機遊戲，但我發現有兩個發展的方向...一種是還原度高、另一個是百變怪」，他列出還原高的有「楓之谷M」、「跑跑卡丁車RUSH+」「天堂M」；而百變怪則有RO仙境傳說M系列。
分析文曝光隨即有不少網友回應討論「RO守護和新時代都有玩，畫面上確實跟pc不一樣，但各有各還原的地方」、「RO還原度其實算蠻高的」、「天堂M還原度超高」、「永恆冒險我也覺得手遊是百變怪」、「唯一做的好的也只有天堂M吧，其他根本有夠無聊」。
另外有其他網友也紛紛敲碗一些老IP推出手遊，「百變恰吉M我可以」、「如果可以出個卡巴拉島M 我會買單」、「不知道會不會有光之冒險M」「我一直在等忍豆風雲手機版，希望可以上市讓我體驗童年」、「希望有天使之戀M」、「等了很多年，官授的瑪奇m依然產不出來」。（編輯：潘毅）