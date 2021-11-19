▲ M-Benz 落腳 BELLAVITA 打造品牌概念空間 小改款 CLS 422 萬起搶先進駐

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全新 Mercedes-Benz CLS 350 從車頭設計開始，單柵式星芒型的全新水箱罩，銀色星光點點的廠徽閃爍在車頭，搭配 AMG Line 專屬的全新前保桿設計，結合鍍鉻前下擾流、黑色定風翼、迎賓飾板，同時搭配精巧細膩的車尾翼及 19 吋AMG 五輻雙肋輪圈；買家可選購 AMG Line 魅黑套裝 -- 夜色套件、19 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈、可變阻尼懸吊系統，以極具運動跑格的外觀效果，再搭配 11 種車色選擇，包含 3 種特殊漆及「光譜藍」專屬新色。
全新 Mercedes-Benz CLS 350 座艙從門板飾條延伸到中控台，一氣呵成的流線造型，搭配細膩質感的中控台及環艙，新增亮面灰色木紋飾板及霧面棕色胡桃木飾板，搭配 64 色環景式氣氛燈；充滿運動感的 ARTICO/DINAMICA 黑色座椅、最新 Nappa 真皮平底跑車方向盤，三向雙肋式設計搭配電容式觸控多功能按鈕，可透過標配抬頭顯示器，輕鬆全面掌控駕駛車況。透過MBUX 多媒體系統、無線充電及 Smartphone Integration 無線智慧型手機整合系統，簡單口語指令就可以無時差控制車室溫度、調整車室氣氛燈。
安全配備方面，全新 Mercedes-Benz CLS 350 標配智慧駕駛輔助套件，包含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、主動車道維持輔助、智能停車輔助，有效提升安全防護等級。
全新 Mercedes-Benz CLS 350 搭載 2.0 升直列四缸渦輪引擎，有著 299hp (+14hp) 最大馬力、4000rpm 最大扭力，創造最高時速 250 公里，而零到一百為 6.1 秒的動力輸出。透過 48V 高效輕油電系統，不僅增強性能表現，更提升車輛起步順暢度。懸吊系統部分，標配 AGILITY CONTROL 車高降低舒適型懸吊系統，若選配可變阻尼懸吊系統，只需透過 DYNAMIC SELECT 切換至 Sport 模式，便可獨立調整阻尼強度。
全新賓士品牌概念空間座落 BELLAVITA
台灣賓士再度落腳於 BELLAVITA 寶麗廣塲，占據大部分地下一樓的面積、為期五個月的「Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間」，不僅是快閃店，更打破傳統汽車展示的空間藩籬，以精品陳設方式，搭配多媒體裝置，呈現多變展示情境，打造沉浸式品牌體驗。為期五個月的品牌概念空間，將分期展演 Mercedes-Benz 旗下三個子品牌（Mercedes-MAYBACH、Mercedes-AMG、Mercedes-EQ）各自的豪華本質：至臻豪華（Sophisticated Luxury）、性能豪華（Performance Luxury）、先進豪華（Progressive Luxury），更多活動資訊，請追蹤台灣賓士官方粉絲團：https://www.facebook.com/MercedesBenzTaiwan/。
全新 Mercedes-Benz CLS 350 簡易規格表
引擎
排氣量(c.c)
最大馬力 (hp)
最大扭力 (Nm)
變速箱
正式售價 (萬元起)
直列四缸 缸內直噴＋Turbo
(48V 高效輕油電系統)
1,991
299+14
400/3,000-4,000
9G-Tronic 九速手自排
422 萬