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麥當勞全面漲價！網抖「破解點法」　店員認了：等於沒漲

▲麥當勞18日宣布一共29個品項價格微調，引發熱烈討論。（圖/記者張嘉哲攝）
▲麥當勞18日宣布一共29個品項價格微調，引發熱烈討論。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 06:53:20｜2021-11-19 06:54:08

近期許多東西抵不住物價上漲，其各大品牌都喊出漲格微調的消息，而台灣麥當勞也在18日宣布，考量整體營運策略，自11月24日凌晨零時起，將調漲15項主餐、14項點心與飲料。消息曝光後，在各大網路論壇引發討論，意外釣出不少人驚呼「其實也別太害怕，有破解點法」，掀起一波話題。

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據麥當勞宣布，調整的品項包括漢堡類、炸雞、薯條等等，主餐單點價格，僅有嫩煎雞腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，其餘主餐皆調漲1至5元，平均調幅2.2％；而在點心及飲料部分，9項調降2至7元、14項調升3至7元，其餘15項則維持不變，平均調幅4％。

▲台灣麥當勞宣布下週三起調漲售價，超值套餐平均漲幅達2.2%。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞宣布下週三起調漲售價，超值套餐平均漲幅達2.2%。（圖／台灣麥當勞提供）
消息曝光之後，馬上被轉至PTT引發熱議，不少網友哀嚎「泡麵才剛漲啊你各位....」、「薯條又漲到底是怎樣」、「汽水憑什麼漲價啊，超商有漲價嗎＝＝」、「麥脆雞一塊單點要60搶錢啊！」、「玉米湯有什麼資格漲價啊.....看不懂」、「麥脆雞腿套餐漲10元要175，太誇張」、「不吃了，改吃便當」、「還好啦，上次漲價撐兩年了」。

不過，也有內行人透露「笑死，有差嗎，我麥當勞都用甜心卡，漲價無感」、「1+1點起來了啦，CP值再度提升」、「甜心卡握在手上，麥當勞漲價與我無關」、「不買套餐根本沒差好嗎，我都吃1+1跟用甜心卡」、「1+1麥克雞塊配玉米湯或成最大贏家」、「甜心卡買薯條配飲料，舒服」、「誰去麥當勞單點飲料，當然是搭餐或1+1或用甜心卡」、「建議大家買張甜心卡來用，現在喊漲1+1CP值更高了，等於沒漲，小小麥胞建議」。（編輯：張嘉哲）

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