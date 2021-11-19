一人吃鍋總被拒？網推「4家吃到飽」超友善：單身不加價
立冬後天氣漸涼，晚餐時刻總想到火鍋店大快朵頤，一個人靜靜吃鍋享受美食，可許多吃到飽火鍋店卻不收一人客，就有名網友為此傷透腦筋，發文詢問是否有收單客的高檔火鍋吃到飽，老饕們推薦出4個友善店家，歡迎一人外還不多收單人稅。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 09:52:09
原PO於臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》發文，詢問是否有推薦的北部高檔火鍋吃到飽，一定要有鮮蚵、牛筋、麻辣鴨血，想一次嘗試多種食材和鴛鴦湯底，而自己打算一人前往享受美食，可很多高檔吃到飽店都不收單客。
網友們提出許多願意開一人鍋的店家，只要多付一筆單身費即可享受單人的美食時光「天外天有收一位，加價100」、「Beef King高檔火鍋一餐9999，單人+200」、「皇家帝國、之前一個人去吃+100」、「板橋有之和牛不錯，單人稅是+299」、「椒心苑可以一人開鍋，要+100」。
而願收單客也不收單身費的最友善店家，綜網友留言是這4家：蒙古紅三峽店、海底撈、心心麻辣鍋、小福利火鍋會所「蒙古紅三峽店，可以一人用餐」、「海底撈可以一人用餐阿，還會再放一個布偶陪你用餐」、「心心，不收單身費，也有海鮮」、「小福利，近期吃了幾次，中上水平，有600-700的價值，單人不加收費用費用，服務還不錯」。 （編輯：李惠婷）