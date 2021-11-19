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老人跌倒　男怕碰瓷不敢扶！網推神App：救人同時保自己

▲男子看到老人跌倒，卻怕是碰瓷不敢扶！網友推薦這款超神App：救人同時保自己。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲男子看到老人跌倒，卻怕是碰瓷不敢扶！網友推薦這款超神App：救人同時保自己。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 10:54:10

碰瓷案件頻傳，讓許多民眾開車、走路都會特別注意是否遇到不肖人士，一名網友說明看到自家樓下有老人受傷倒地，他很想上前幫忙，卻想起時常有好心幫人卻反被告的案例，於是著急詢問究竟該如何處理，有位內行網友便推薦使用手機App110視訊報案，在救人時同時也能保護自己。

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原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，表示半夜聽聞老人哭號聲，他趕緊下樓詢問是否需要幫忙，同時打電話請救護車支援，可老人持續大聲哭號不回答問題，原PO見狀很想將倒地的她扶起來，卻擔心事後反被誣陷是自己害她跌倒，若拿出手機錄影存證，也可能被誤會「害她跌倒後才錄的」。

最後是救護車前來將老人帶走，原PO嘆當時附近鄰居都有因哭聲而注意這裡，卻沒有人願意出來幫忙。也好奇若自己真的上前扶阿婆，是不是真的有可能會被告？

▲最後受傷的阿婆被救護車給載走，大家都不敢輕易上前幫忙。（示意圖／Pexels）
▲最後受傷的阿婆被救護車給載走，大家都不敢輕易上前幫忙。（示意圖，非當事照／翻攝自Pexels）
網友提出建議及身邊遇到的狀況，「不要動她是正確的。因為您不是受過專業訓練的救護人員，在未經檢傷評估下貿然移動也可能造成二度傷害。」、「直接報警，然後不要碰她，她要告你是她的自由，但前提她要提出證據喔～」、「好人難做」、「下次記得直接報警，有事警察會處理的，我同學有過慘痛經驗，他去扶一個跌倒一直唉唉叫的老杯杯，被他兒子告了，好心被雷劈，跑了半年調解庭賠了三萬多」。 

其中有內行網友推薦下載一款手機App叫110視訊報案，可同時跟警察報案及用視訊紀錄現場狀況，警方第一時間能釐清情況做出救助判斷，自己也不會因為做好事而惹上一身腥。（編輯：李惠婷） 

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