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獨／台灣「汽水霸主」是它！躲南部80年　不量產原因曝光

▲網友激推南部特色飲料阿婆水，堪稱比泡麵還經典。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友激推南部特色飲料阿婆水，堪稱比泡麵還經典。（圖/爆廢公社公開版）

記者吳宗軒/綜合報導

2021-11-19 13:22:12

市面上飲料千百款，能夠讓人印象深刻、永遠喝不膩的經典卻寥寥可數。《NOWnews》今天報導「台灣汽水幫主是誰？女挖「這罐」躲在南部：比泡麵更經典」引發網友熱議，傳說中只能在南部喝得到的傳統特色汽水「阿婆水」（又稱「阿婆尿」），吸引眾多懷舊網友的思念。《NOWnews》記者循線找到生產「阿婆水」的工廠，這家位在台南市中西區上的「新光泉汽水廠」，由今年76歲的鄭老闆經營，他說自己知道很多人想喝「阿婆水」，但受限於回收玻璃瓶越來越少，「現在喝一瓶少一瓶啦！全台灣只剩15箱（約360瓶），未來如果瓶子都打破了，可能就不做了！」

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▲位於台南中西區的新光泉汽水廠，目前唯二生產的產品就是俗稱「阿婆水」的傳統汽水與彈珠汽水。（圖／翻攝google map）
▲位於台南中西區的新光泉汽水廠，目前唯二生產的產品就是俗稱「阿婆水」的傳統汽水與彈珠汽水。（圖／翻攝google map）
鄭老闆說，新光泉汽水廠是他爸爸在日據時代創立，到現在已經快80年，主要生產彈珠汽水與阿婆水（萬年富汽水）。他從小就在汽水廠長大，民國50年代的時候生意不錯，那時候阿婆水都賣到雜貨店，銷量很高，但後來各式各樣飲料出現，銷量就節節敗退，後來工廠負債，他在30多歲的時候接手工廠，才慢慢把債務還清。

鄭老闆說，阿婆水其實就是有香蕉水的味道，配方式爸爸那一輩研發的，自己只是跟著照做而已，「也沒有什麼特別啦！就是老一輩的口味。」為何名為阿婆水（尿），是他有一次在接受電視節目訪問時，隨口開玩笑說：「汽水顏色淡淡的，很像阿婆的夜尿，就叫阿婆尿好了。」從此這款飲料就叫做阿婆尿或阿婆水，「後來大家就這樣叫著，也就約定俗成了。」

不過這麼有特色的產品，為何沒辦法拓展更大的市場？鄭老闆有點無奈，「因為我們只是一個小工廠，要生產玻璃瓶，人家一次就要叫10萬支，我們哪有這個錢啦！」所以這些年來，都只能用回收的空瓶子再裝填利用，但瓶子總會有耗損，所以產量也就越來越少了。鄭老闆透露，現在剩下的瓶子大概只剩15箱左右（約360瓶），都是等經銷商回收回來之後，經過清理再重新製作裝填。「現在大概每個禮拜做一到二次而已，量沒辦法做大啦。」

其實也是有很多懷舊的客人，想乾脆出資幫鄭老闆做瓶子擴大產量，但鄭老闆卻拒絕了。「我們只是小工廠，都是半自動化的老機器，想要多做也不可能！」但他透露一個小秘訣，如果想買阿婆水的人，可以事先詢問再到工廠來買，「但最重要的，請自備容器來裝！而且要盡快冰，否則會壞掉。」

這麼多年來，阿婆水的售價幾乎都沒變，因為鄭老闆怕萬一漲價就沒人買了，也曾想過乾脆把工廠收掉，但就是捨不得。他現在呈現有訂單才開工，沒訂單就到處遊山玩水。而汽水的生意，也不打算交給兒子，「孩子在外面有工作，偶爾週末才幫忙，小工廠難做，還是讓他做自己有興趣的事情吧！」

想朝聖阿婆水的朋友，可以到著名的台南鴨母寮市場，裡面的南青水果店就有販售。店家表示，阿婆水只有台南才有，大概都在冰果店販賣，南青一瓶20元沒漲過，但其他店家大概都已經漲到25~30元。因為知道老闆很珍惜瓶子，所以所有瓶子都要回收，現場喝完就現場取回，如果要外帶，就裝在塑膠袋裡帶走。不過吃燒餅總會掉芝麻，如果打破瓶子，客人可能要賠錢，提醒有興趣的民眾要多多留意，一起珍惜阿婆水喔！

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