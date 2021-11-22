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房市／利多建設　台中14期土地進入發展黃金期

▲台中14期重劃區被譽為近期亮點發展區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中14期重劃區被譽為近期亮點發展區域。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-22 08:30:00

台中14期重劃區被譽為近期亮點發展區域，除了因去年才剛完成配地，土地購入價格門檻相對於7期重劃區較低外，加上台中巨蛋園區及洲際漢神百貨等投資案加持，帶動土地交易熱絡。根據信義全球資產公司統計實價登錄已揭露資訊，14期土地交易件數從2020年開始增加，2021年已揭露交易也來到近百件，是台中各重劃區中最多。

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信義全球資產總經理柯宏安表示，觀察近期建商購買台中土地多以大基地下手，但最核心的七期重劃區因大面積基地已稀少，建商眼光已從一線戰區往外擴地，隨著台中14期去年完成配地，再加上有時程獎勵誘因，且重劃區在一開始配地後單價非最高點較好入手，因此也吸引北部建商進場。

2020年完成配地後土地交易量來到157件，今年更是成為台中重劃區最熱區域，交易件數來到99件，比第二名13期重劃區多出54件，也遠遠超過7期重劃區的13件，今年像國泰建設以7.75億元買下美和段住宅土地，換算每坪單價67萬元，創下美和段土地單價新高記錄，還有坤悅建設投資3.44億元、宏璟與鼎固富喜投資16.59億元等建商爭相插旗。

根據實價登錄揭露，今年6月出現一筆單價破百的商業土地，總價約1.4億元，換算每坪單價約116萬元，創下14期商業土地新高，但該筆基地面積小，推估土地交易價值應含鄰地整合效益。另交易也熱絡的敦和段，因近水湳經貿園區，今年實價登錄也出現一筆住宅土地創該地段高價的記錄，總價約2.7億元，換算每坪單價約78萬元。

總經理柯宏安表示，從購屋行為觀察，台中購屋族除了偏好知名建商品牌所蓋的房子之外，從建築外觀設計到內部細節，甚至公共空間是否夠氣派有質感也列為購屋評估重點，這也讓近年台中住宅外觀與城市景觀相較，其他都市更具特色，而台中14期除未來有購物中心及飯店的開發題材，具商業機能發展潛力外，其土地使用規畫較屬低密度、高綠覆率，建商在推案將朝向別墅或是興建高綠覆率大樓，預期各家建商也會端出各種吸睛的建築設計規劃來爭搶客源。

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