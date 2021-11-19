一堆人對漲價無感？台人曝「殘酷心聲」認了：怎樣都買單
近期受到原物料、貨運費用接連調漲影響，全球各地都得面對物價上漲的問題，而台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率5度超過2％的通膨警戒線，讓民眾對漲價有所感觸。不過，就有網友好奇詢問「大家對漲價都無感嗎？？」隨即引起眾人點出殘酷心聲，直喊「不管怎麼漲都會買單啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 18:49:05｜2021-11-19 19:36:27
一名網友於PTT八卦板上發文，表示自身常去的店面都漲價了，「喜歡的便當店，雞腿便當從65-75元，愛吃的吃到飽從459-489，不管甚麼東西都比以前還要貴，今年特別有感，幾乎全部都多個10-20元左右」，這也讓他無奈詢問「阿我們都只能默默承受這些嗎...高房價..高物價...低薪水...大家還可以撐多久？」
問題一出，瞬間吸引不少人討論，「會啊！那種一直漲價的拒吃」、「很有感，但收入也高不少，還過得去」、「蔥油餅從35漲到40」、「最愛的泡麵也漲了...」、「重點應該是薪水沒多少」、「很有感啊！我還自己煮，超市漲爆了」、「我常去的店沒漲，漲價的就先不去了」。
但留言中就有鄉民曝光心聲，「我就問有感又怎樣，有感就不吃飯不消費嗎」、「以前可以有感，現在只能感嘆自己不努力」、「商人就是吃定台灣人健忘，不管怎麼漲都會買單啊」、「有感又怎麼樣，還是得過生活啊」、「因為差那十塊，也買不起房子」、「不是無感，是無奈，嫌貴就自己煮...」。（編輯：陳雅雲）