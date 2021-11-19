誰是台灣拉麵老大哥？一蘭才第3 冠軍毫無懸念：排超久
日本拉麵文化向來深受台灣人歡迎，近幾年也有不少連鎖日本拉麵品牌進駐台灣，許多民眾甘願花時間排隊，就為了吃上一碗熱熱的拉麵。對此，就有一名女網友好奇詢問「到底要吃哪一家拉麵啊？」而引來老饕推薦心目中的神店。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 22:06:59
一名女網友於PTT WomenTalk板上發文，表示今（19）日傍晚前往台北市政府附近一趟，順便在當地住了一晚，「上次心血來潮走去一蘭，看google寫人潮不如以往多，結果要等三小時，肚子太餓只好放棄，這次有時間了！」但其他朋友反而推薦她屯京拉麵，讓她好奇詢問「到底要吃哪一家拉麵啊」。
問題曝光後，其中「五之神製作所」被最多老饕大力推薦，「五之神製麵所，也可考慮」、「到信義區怎麼能不吃五之神」、「市政府當然推五之神」、「五之神蝦味很濃郁哦XD」；第二名則是由「一幻拉麵」穩坐，直言「市政府還有一幻啊」、「一幻好吃，蝦子味很香」、「一幻吃過也覺得很好吃」、「一幻可以選台灣淡麗湯頭，比較沒那麼鹹」。
而「一蘭拉麵」則勇奪第三名，「一蘭啊，沒什麼懸念」、「一蘭，湯我喝得完 」、「一蘭+1」、「我也滿喜歡一蘭的欸」、「一蘭我可以再加一碗白飯全部吃完」、「一蘭，適合愛清淡口味的」；另外「屯京拉麵」也有不少人提及，「屯京點魚介比較清淡，而且屯京好吃料也多」、「覺得屯京不錯，都選湯淡麵加大」、「屯京不錯啊」。
除了上述店家外，留言中亦有鄉民分享其他答案，「鬼金棒跟對面的鷹流蘭丸都要排很久」、「喝湯的話推鳥人，讚讚」、「雙連站的隱家，考慮看看不？」、「我喜歡一風堂耶，不用排隊」、「我最喜歡麵屋一燈耶！沒人喜歡嗎QQ」。（編輯：陳雅雲）