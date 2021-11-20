麥當勞漲價別怕！達人曝「抗漲神招」比原價俗：現省47元
台灣麥當勞在前（18）天宣布，部分產品將在24日凌晨零時起調漲，其中包含15項主餐、14項點心與飲料，消息一出，掀起熱議。不過，也有網友分享「抗漲神招」，最高現省47元，比原價還便宜。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 09:44:58
該名網友在PTT發文，表示自己之前就有用LINE禮物買麥當勞的餐券的習慣，該券兌換習慣好像都有兩個月，若過期沒用的話，錢好像也會退回來，「裡面有些組合比現在去店裡面買還划算」。
原PO說，像他買了幾張麥脆雞券，一張能省5元，又或是蕈菇安格斯黑牛堡套餐，只要120元，比起店內售價152元便宜了32元，「提供給大家參考一下，算是不無小補」。
貼文一出，掀起熱議，「感謝分享，蕈菇的這個組合有便宜到」、「太好了趕快各囤個10張」、「麥脆雞腿先買個11張等於多賺到一塊鷄腿」、「看來這個冬天都要靠電子商品券過活了」、「抗漲買起來!!!!!!!」。
其中，還有網友分享其他抗漲方式，「今天蝦皮1元特價也有麥當勞可以看一下」、「蕈菇安格斯黑牛（119）+中可（33）應該是152，賣120有便宜」、「momo也賣120還可以用簽到的mo幣」，綜合網友留言，像是momo、蝦皮，都會不定時推出限時特賣的優惠券，其中像是原價152元的蕈菇安格斯黑牛堡＋中杯可樂，只要105元，現省47元，相當划算。（編輯：郭佩蓉）