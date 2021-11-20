iPhone在台灣為何難超越？眾抖「致命關鍵」：公開的真相

蘋果每年推出的最新型iPhone往往都會造成話題，但是即便有些功能遠遠落後其他廠牌手機，例如Type C接孔、120Hz螢幕更新頻率等等，都比對手晚出甚至還沒推出，但在台灣，iPhone的市佔率卻仍舊稱霸破五成以上。近日，就有網友熱議「iPhone10月手機銷量又霸榜是怎樣？」貼文引發熱議。
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貼文一出，網友紛紛回應「安卓高階太貴低階效能太差，變成蘋果便宜耐用」、「蘋果買中階機屌打安卓中階機，價格比安卓高階機便宜那麼多，這已經是公開的真相了吧」、「幾萬塊用個2-4年很划算吧，安卓買了幾次後，用個一年多一點就明顯有差」、「安卓高階貴低階便宜但撐不久，蘋果當然獨挑大樑.....」。
綜合網友意見，台灣人之所以愛用iPhone在於注重CP值，因在手機定價方面，安卓高規格的旗艦機價格較高，中低階機雖然價格較便宜，但因系統緣故較不耐用，使用一年過後會出現卡頓的狀況；而iPhone則是中階機價格與安卓中低階機相差不遠，但非常耐用，一隻手機平均可用2~4年，甚至更久，因此多數人寧願貼錢換iPhone，也不願選擇安卓中低階機，對於未來安卓如何改善中低階機效能與蘋果抗衡，是一大課題。（編輯：張嘉哲）