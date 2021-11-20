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麥當勞「最新規定」曝光！女結帳愣住　眾全崩潰：沒聽過

▲麥當勞因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新品，深受老饕喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麥當勞因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新品，深受老饕喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 10:12:57｜2021-11-20 10:13:36

麥當勞因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新品，深受老饕喜愛，而18日因為麥當勞宣布全面漲價，又掀起一波話題。近日，就有網友分享自己去買麥當勞時，結帳被店員酌收餐具費用，讓她感到非常傻眼，貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「今天去麥當勞點了玉米湯，結果店員問我要不要買湯匙？我當時愣了一下.....買湯匙？結果店員跟我說，現在湯匙要1元加購，不然就要用喝的，什麼鬼啊！這麼燙誰用喝的啊？什麼時候麥當勞餐具也要錢啊？」只見原PO曬出的發票，最底下一條明細確實出現一條「$1餐具」的細項。

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▲網友曬出發票，證明去麥當勞買玉米湯，餐具被收費1元，引發熱議。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼真假啊....餐具也要收錢」、「要撈玉米粒請加價....」、「好扯，為什麼要收錢」、「為什麼會要錢＝＝那不是含在餐點價格內了....」、「以後會不會連漢堡盒都要錢？」；不過，也有不少人則表示「我昨天買沒有啊？」、「沒聽說過餐具要收錢欸，前幾天吃免費拿啊」。

原來，端看原PO購買的發票來看，是位於台北市內湖區的麥當勞店家，因台北市近期開始規定部分場所實施「外帶一次性餐具」計價收費，包括餐盒2元、碗1元、筷子1元的政策，提倡環保，因此在北市的麥當勞店家才會實施餐具收費的標準，別縣市未來是否會跟進，仍有待討論。（編輯：張嘉哲）

▲（圖／翻攝自台北市環保局臉書）
▲台北市實施「外帶一次性餐具」酌收費用的政策。（圖／翻攝自台北市環保局臉書）
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