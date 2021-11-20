為何離職原因難老實說？過來人抖「職場黑暗面」：會很慘
台灣職場文化時常都是以「人情留一線，日後好相見」為準則，就連離職都最好走得漂亮，近日就有一名網友好奇問「離職原因不能老實說嗎？」貼文曝光後，不少人搖頭抖出黑暗面：「業界很小，沒必要逞一時之氣得罪大佬」、「台灣很小的，避免遇到小人老闆」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 11:13:34
該名網友昨（19）日在PTT發文，他以「離職原因不能老實說嗎？」為題，表示看到許多前輩離職原因寫「個人生涯規劃」，讓他好奇為何不能直接明說是薪水低於同業太多、加班時數太長之類的問題，「這些私底下部門同事都知道，要辭職了還要留一點情面給公司嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「找到新工作穩定之後可以隨便說」、「萬用解，生涯規劃」、「都要離職了，何必多言」、「寫得太老實，觀感不太好就是了」、「你老實講主管會酸」、「問了也是不會改善，幹嘛這麼累」、「改了也是前公司好，對你沒差，沒改還惹怨」。
另外，也有網友認為，小心未來在同一個圈子再次遇到，「這樣只會自找麻煩，都要走就簡單俐落點」、「離職薪水又還沒拿到，幹嘛惡臉相向」、「就不想講那麼多啊，何必多事」、「可以啊，搞臭自己的最好做法」、「老實說業界很小，以後遇到的機會蠻大的」、「要離職了，你罵的就算會改也是別人爽到，你還多樹敵，除了發洩情緒沒任何意義」、「業界很小，沒必要逞一時之氣得罪大佬」、「台灣很小的，避免遇到小人老闆」，還有人分享：「真的不要老實講，昨天才聽到一個要離職的對方直接牙起來」。（編輯：賴禹妡）