樂透真的有夠難中？男靠「1招」撐過4年 爽拿頭獎一千萬
在台灣有販售大樂透、威力彩等公益彩券，往往每一期都吸引不少彩迷下注，盼望財神爺能夠眷顧獲得大獎，而在國外也同樣有所謂的樂透彩券，中大獎的消息也時常傳出。近日，一名美國男子購買樂透，並且爽中39萬美元彩金（約新台幣1094萬元），他也大方分享秘訣。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 11:08:08
據密西根樂透官網指出，美國一名威斯康辛州62歲男子奧爾森（Curtis Olson）上月購買樂透，他一如過去4年的操作模式，在當期樂透簽下05、07、11、21、29這五個號碼，結果開獎日隔天，他一打開官網對獎時，立刻發現自己中了頭獎。
奧爾森表示「當我發現我中獎的那一刻，我簡直不敢相信我自己的眼睛，我和妻子真的是高興極了」隨後他也透露自己的中獎秘訣「我簽同一組號碼已經4年了」，表明自己從四年前，每一期樂透都簽了05、07、11、21、29這五個號碼，結果真的中了大獎。
而依據奧爾森中的這款「終身幸運」的樂透玩法，每次下注金額為2美元（約新台幣56元），沒想到這次僅花56元就將大獎抱回家。奧爾森提到，計畫要把彩金一次全部領回，而不是選擇連續20年領取2.5萬美元，打算把錢拿來支付帳單，剩下的錢要存起來，在未來發生意外時，也不用擔憂經濟的問題，感覺非常好！（編輯：張嘉哲）