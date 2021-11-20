COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

樂透真的有夠難中？男靠「1招」撐過4年　爽拿頭獎一千萬

▲美國一名男子花56元購買樂透彩券，結果爽中一千萬元大獎。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲美國一名男子花56元購買樂透彩券，結果爽中一千萬元大獎。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 11:08:08

在台灣有販售大樂透、威力彩等公益彩券，往往每一期都吸引不少彩迷下注，盼望財神爺能夠眷顧獲得大獎，而在國外也同樣有所謂的樂透彩券，中大獎的消息也時常傳出。近日，一名美國男子購買樂透，並且爽中39萬美元彩金（約新台幣1094萬元），他也大方分享秘訣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據密西根樂透官網指出，美國一名威斯康辛州62歲男子奧爾森（Curtis Olson）上月購買樂透，他一如過去4年的操作模式，在當期樂透簽下05、07、11、21、29這五個號碼，結果開獎日隔天，他一打開官網對獎時，立刻發現自己中了頭獎。

▲美國男子花費2美元（約新台幣56元）下注，幸運中頭獎。（圖／翻攝自milotteryconnect.com）
▲美國男子花費2美元（約新台幣56元）下注，結果爽中大獎，其秘訣為「四年以來都簽同一組號碼」。（圖／翻攝自milotteryconnect.com）
奧爾森表示「當我發現我中獎的那一刻，我簡直不敢相信我自己的眼睛，我和妻子真的是高興極了」隨後他也透露自己的中獎秘訣「我簽同一組號碼已經4年了」，表明自己從四年前，每一期樂透都簽了05、07、11、21、29這五個號碼，結果真的中了大獎。

而依據奧爾森中的這款「終身幸運」的樂透玩法，每次下注金額為2美元（約新台幣56元），沒想到這次僅花56元就將大獎抱回家。奧爾森提到，計畫要把彩金一次全部領回，而不是選擇連續20年領取2.5萬美元，打算把錢拿來支付帳單，剩下的錢要存起來，在未來發生意外時，也不用擔憂經濟的問題，感覺非常好！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀