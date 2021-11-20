台灣麻辣鍋一哥是？網推「4霸主」必吃：鴨血豆腐超入味
天氣漸漸轉涼，不少人就愛來鍋熱呼呼的火鍋，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，或麻辣火鍋等，都有各自的擁護者；對此，就有網友好奇「台灣最好吃的麻辣鍋是哪間」，貼文一出，老饕也喊出這4家，直呼「鴨血豆腐都入味」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 11:19:21
該名網友在社群平台《Dcard》上以「心目中最愛的麻辣鍋」為題發文，表示他心目中最愛的麻辣鍋就屬「海底撈」跟「鼎王」；而他吃海底撈時，都會點「小辣要麻」，「真的是不得了，直接香腸嘴，後來受不了變減辣要麻，就緩和多了，平常吃小辣的朋友，吃了一口就不敢再碰，因為真的蠻辣」。
至於「鼎王」，原PO認為它的麻辣最剛好，不會不辣也不會太辣，且有中藥材的味道，非常香，湯頭喝起來很讚，但因為他還有很多家麻辣鍋沒吃過，因此好奇「你們最愛的麻辣鍋是什麼呢」？
貼文一出，「老常在」、「無老鍋」、「青花轎」和「辛殿」受到最多網友推薦，「老常在的鴨血和豆腐超好吃」、「我吃過這麼多間火鍋，還是最愛無老鍋」、「老常在超好吃」、「鼎王和無老鍋都很讚」、「無老鍋豆腐超好吃」、「無老鍋、青花驕」、「青花轎跟老常在是我的愛」、「無老鍋的白湯真的好好喝」。
不過，也有網友認為，「問鼎也不錯」、「夫妻肺片」、「詹記真的讚」、「太和殿」、「海底撈很好吃，超級喜歡」、「這一鍋」、「超愛老四川的昨天才去吃！ 外帶還可以帶一堆鴨血豆腐愛爆」、「麻神的鴨血～辛殿CP值很高，皇家帝國海鮮還行，詹記、老四川、青花轎個人覺得優，但差不多。海底撈可以買清油鍋底回家自己煮就好，會喝麻辣鍋的湯的話拿和牛涮也不錯」。（編輯：郭佩蓉）