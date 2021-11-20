泡麵加1蔬菜秒變奢華！老饕見「銷魂吃法」嗨炸：有夠搭
「根本太奢華惹！」不少泡麵愛好者會喜歡在煮泡麵時加入其他配料，常見的有雞蛋、肉片、火鍋料等，不過近日就有一名網友分享，他泡泡麵時加入了一大把香菜，兩者味道搭在一起簡直絕配，貼文曝光後讓許多人也嗨炸：「太懂吃了吧」、「好辦法耶，從沒想過可以這樣」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 12:07:03
該名網友昨（19）日在臉書社團「全聯消費經驗老實說」中貼文，他表示身為香菜魔人，在吃泡麵時一定丟一大把香菜進去，「自製來一客牛肉香菜泡麵」，瞬間整晚便超奢華，也讓他嗨喊：「有人也愛香菜？香菜其實很營養！」
貼文一出，網友紛紛留言狂讚，「人間美味」、「喜歡欸，我也要去買香菜」、「這個我可以」、「這樣吃超搭的啦」、「酷哦！加泡麵good idea」、「照片有香味啦，可惡餓了，香菜加爆」、「隔著螢幕我都能聞到香菜的香氣」、「原來可以配泡麵」、「豪邁的吃法，讚啦」、「感覺不錯吃ㄟ，我也愛香菜」、「太懂吃了吧」、「好辦法耶，從沒想過可以這樣」。
不過，也有人直呼不能接受，「阿娘喂～快跑」、「一早就反胃」、「太恐怖了，哭哭」、「我無法欸」、「不討厭香菜但不會這樣吃」、「害怕香菜的我會哭爆」、「雖然不怕香菜，但這樣覺得有點太濃厚了」、「好可怕的泡麵」。（編輯：賴禹妡）