不想賺錢？外送員抵達「騎走不取餐」 同行反讚：真聰明
外送平台近幾年崛起，民眾只要使用APP點餐，美味的餐點就會送上門，且不管是速食店、美式漢堡、日式料理等等，外送平台應有盡有。不過，近日就有外送員分享自己的送餐日常，卻看到一名同行明明抵達餐廳位置卻不拿餐點直接騎走，其原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 12:31:43
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「剛剛看到個UE外送員，看了看架上的東西之後默默的騎走了...」只見貼出的照片，原來是麥當勞的訂單，只見架上滿滿兩大排，如果細數飲料數量，該份訂單至少有11個套餐。
貼文一出，不少外送員紛紛回應「我也會默默走開...那飲料不打翻才有鬼」、「我是送餐的，要送貨的，交給其他人」、「如果飲料有封口，還比較好處理，重點就是那個杯蓋」、「必轉單！光那堆飲料，想到就害怕，送到不知道要倒幾杯」、「弄到一個頭兩個大，好不容易按已配送結果跳46元外送費更想哭」、「不接才是最聰明的好嗎？打翻還要跟客人賠不是或收負評」、「這種客人就讓他永遠吃不到，當外送員是開車啊？」
原來，是因為麥當勞飲料都是以杯蓋蓋住，當商品數量一多，外送員騎乘機車相當艱辛，往往一個不注意，就灑滿整車，若是有打翻還要接受客人給出負評，堪稱是外送界的「魔王訂單」，因此不少外送員遇到大筆的麥當勞訂單，才會寧願不賺這筆外送費也要轉單，盼店家若遇到大量訂單，可以以拆單的方式，請多位外送員一起運送。（編輯：張嘉哲）