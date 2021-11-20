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連3個月「薪水雙倍入帳」！全場一看抖出內幕：別努力了

▲原PO連續3個月收到雙倍薪水，對此感到相當困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay ）
▲原PO連續3個月收到雙倍薪水，對此感到相當困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 13:30:52

「我應該要主動跟他說嗎？還是等下個月再看看？」不少人每個月底都在等著薪水入帳，期待荷包得到救贖，不過這名網友卻有相反的困擾，他透露老闆娘已經連續3個月匯雙倍薪水給他了，不知道是否是因為失智症，只能無奈嘆：「她才32歲怎麼會這樣？」 

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「我老闆失智症的情況，最近越來越嚴重了！」該名網友在臉書「爆廢公社二館」中貼文，他表示老闆已經連續3個月都匯了雙倍薪水過來，「月初匯一次，月中又匯一次」，只見原PO曬出薪資單，居然入帳106000元，無奈嘆：「我應該要主動跟她說嗎？還是等下個月再看看？她才32歲怎麼會這樣？」 

▲有網友抱怨，雖然目前月薪8萬2，但經常性加班、工作可見度低等原因，讓他萌生離職的念頭。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO已經連續3個月收到雙倍薪水了，有網友建議可以誠實告知公司。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自Pixabay ）
貼文曝光後，網友全暴動喊，「你公司缺人嗎」、「是不是你跟她說不想怒力了」、「少來了，這是老闆娘給的營養費吧」、「阿姨不想讓你努力吧」、「叫什麼老闆！改叫老婆了啦」、「我老闆也有失智症，但他是忘記給我薪水」、「說不定是封口費，你是不是看到不該看的」、「在暗示什麼嗎」。 

不過，也有網友建議，若此事屬實應該要主動向公司告知，「不是你的錢最好誠實講」、「我以前的公司也是一個月發2次薪水（ 1日、25日）還是…你誤會了公司發薪的方式」、「其實只是要匯別人都統一跑去你的帳號了，坦白會更被欣賞喔」。（編輯：賴禹妡） 

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