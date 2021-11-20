台灣超商「炸物熟食」為何不夯？1優勢成致命點：很正常
相信有去過日本旅遊的民眾，都一定吃過日本超商內販售的熟食跟炸物，像是炸雞、可麗餅、熱狗等等，都深受老饕大讚！而台灣超商密集度雖然非常高，但在這塊相對較沒有發展，雖然近幾年有些許超商開始跟進販售熟食炸物等等，但迴響都不盡理想。對此，就有網友討論「為何台灣的超商都不賣炸物？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 14:46:23
原PO在PTT貼文指出「去過日本的人都知道日本便利商店賣的很多熟食跟炸物，真的好吃到不輸外面現炸的，尤其在寒冬中吃一個，真的是一大享受，但台灣素有美食王國之稱，對外宣傳觀光也都以美食作為主題，為何台灣便利商店做不出這種等級的熟食？」
貼文一出，網友紛紛回應「有鹹酥雞幹嘛吃超商的....」、「台灣到處都美食，幹嘛吃超商炸物啊」、「日本東西難買啊，台灣走幾步就看到鹹酥雞攤跟速食店」、「台灣路邊攤一堆可以買，幹嘛特地去便利商店」、「你也說到了，台灣美食太多啊，誰要花錢吃便利商店，只是方便而已，價格又不甜」、「台灣街頭就一堆現做的了，幹嘛去超商吃微波冷凍的」。
綜合網友意見，多數人認為台灣超商無法像日本超商那樣販售炸物，且受到歡迎的原因在於「台灣路邊攤、小吃攤眾多」，「同樣價錢寧願吃鹹酥雞」、「我寧可去專門賣這些小吃的店，吃便利商店的幹嘛」、「我家這邊炸雞開到快兩點，幹嘛不買要買超商的」、「超商賣那個價錢買鹹酥雞啊，到處都開到12點」。