COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣超商「炸物熟食」為何不夯？1優勢成致命點：很正常

▲除了日本超商有販售許多炸物熟食外，台灣超商近幾年也有些特定店家跟進，但效果並不那麼好。（圖/讀者提供）
▲除了日本超商有販售許多炸物熟食外，台灣超商近幾年也有些特定店家跟進，但效果並不那麼好。（圖/讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 14:46:23

相信有去過日本旅遊的民眾，都一定吃過日本超商內販售的熟食跟炸物，像是炸雞、可麗餅、熱狗等等，都深受老饕大讚！而台灣超商密集度雖然非常高，但在這塊相對較沒有發展，雖然近幾年有些許超商開始跟進販售熟食炸物等等，但迴響都不盡理想。對此，就有網友討論「為何台灣的超商都不賣炸物？」引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「去過日本的人都知道日本便利商店賣的很多熟食跟炸物，真的好吃到不輸外面現炸的，尤其在寒冬中吃一個，真的是一大享受，但台灣素有美食王國之稱，對外宣傳觀光也都以美食作為主題，為何台灣便利商店做不出這種等級的熟食？」

▲香氣四溢、鮮嫩多汁的炸雞是不少台灣人的最愛；有網友好奇「哪家才好吃」，貼文一出，內行則喊「這3間」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友不解為何台灣超商賣炸物的風氣不盛行。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「有鹹酥雞幹嘛吃超商的....」、「台灣到處都美食，幹嘛吃超商炸物啊」、「日本東西難買啊，台灣走幾步就看到鹹酥雞攤跟速食店」、「台灣路邊攤一堆可以買，幹嘛特地去便利商店」、「你也說到了，台灣美食太多啊，誰要花錢吃便利商店，只是方便而已，價格又不甜」、「台灣街頭就一堆現做的了，幹嘛去超商吃微波冷凍的」。

綜合網友意見，多數人認為台灣超商無法像日本超商那樣販售炸物，且受到歡迎的原因在於「台灣路邊攤、小吃攤眾多」，「同樣價錢寧願吃鹹酥雞」、「我寧可去專門賣這些小吃的店，吃便利商店的幹嘛」、「我家這邊炸雞開到快兩點，幹嘛不買要買超商的」、「超商賣那個價錢買鹹酥雞啊，到處都開到12點」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀