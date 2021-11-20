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上班族擁1億存款！「30年自律生活」曝　網敬佩：不簡單

▲在日本，就有位上班族30多年下來靠著「自律生活」，成功累積了1億元日幣（約2438萬台幣）的存款。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲在日本，就有位上班族30多年下來靠著「自律生活」，成功累積了1億元日幣（約2438萬台幣）的存款。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 20:11:00

腳踏實地工作賺進上千萬存款，對多數人來說聽起來就像天方夜譚。不過在日本，就有位上班族30多年下來靠著「自律生活」，成功累積了1億元日幣（約2438萬台幣）的存款，其中細節更讓不少網友相當敬佩。

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▲擁有一億存款的日本上班族物慾極低，身上衣服、鞋子都已經穿了數十年。（示意圖／取自unsplash）
▲擁有一億存款的日本上班族物慾極低，身上衣服、鞋子都已經穿了數十年。（示意圖／取自unsplash）
日本綜藝節目《新！生活好吃驚》日前找到一位普通上班族，他雖然有結婚，但目前一個人住，並聲稱自己沒有特別節儉，但「物慾極低」，採訪當下身上的衣服已經穿10多年、鞋櫃中各種鞋子也都有，但有一雙已經有30年歷史，使用的手機更是2007年販售的NOKIA舊型手機。

節目組跟著這位上班族回到家中，整間房子相當簡樸，除了必要物品之外沒有特別的擺飾，隨後冰箱打開，卻空無一物，男子解釋，自己並非為了省錢，而是不想浪費食物，到超市都只會買當天要吃的量。

▲擁有一億存款的日本上班族，家中冰箱空無一物，原因是為了不想浪費食物，到超市都只會買當天要吃的量。（示意圖／翻攝Pexels）
▲擁有一億存款的日本上班族，家中冰箱空無一物，原因是為了不想浪費食物，到超市都只會買當天要吃的量。（示意圖／翻攝Pexels）
節目組隨後向他提問「1億存款是有包含這間房子？」他則回應「這間房的房貸已全數繳清，除此之外還額外有1億日圓存款」，目前他也已經退休，平時都在當志工或是外出旅遊。

最後這位上班族也透露，自己過往的年收入大約有450萬日圓（約108萬元新台幣），每年生活費大約花費120萬日圓（約28萬元新台幣），剩下的金額都存下來，就這樣堅持了33年，至今才有了1億日圓存款（約2438萬台幣）。

許多網友看完後也紛紛回應「了不起的人，超級崇拜這種生活態度的人，低慾低污染」、「愛物惜物，無過份追求物質生活，欽佩」、「渾然天成的低物慾哲學，不簡單」、「生活觀念跟我差不多」、「為啥他的東西都好耐用？我喜歡的鞋子也想穿30年啊」。（編輯：潘毅）


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