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面試被問離職原因！她誠實回「4個字」　慘遭新主管洗臉

▲有位女網友面試新工作時，卻因為以「4個字」回答離職原因，遭到新公司主管洗臉。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有位女網友面試新工作時，卻因為以「4個字」回答離職原因，遭到新公司主管洗臉。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 21:53:04

為了爭取更好的薪資待遇，多數上班族都會選擇跳槽來達成此目的。不過就有位女網友面試新工作時，卻因為以「4個字」回答離職原因，遭到新公司主管洗臉，而詳細經過曝光後，立刻有過來人解釋其中原因。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到，自己在前公司上班兩年，但「部門人員減少，做的事情變多，薪水依舊沒有增加」，她便提出辭呈，開始找尋新工作。

近期到新公司面試時，新主管問及原PO的離職原因，她則誠實回答「事情太多」。不料新主管卻臉色一變，開始洗臉訓話「前公司好不容易培養妳兩年，這樣走了，我覺得不行」，更隨即提到他們公司現在的業務都很好，但都忙到不行；但這樣的遭遇也讓原PO不禁疑惑「可能公司主管都覺得他們付出很多，但我們小螺絲也付出很多啊！」

▲對剛出社會的新鮮人而言，「低薪」是普遍遇到的問題。（圖／pexels）
▲不少過來人建議，面試新工作應避免抱怨前公司。（示意圖／pexels）
完整經過曝光後，立刻有不少過來人解釋「離職原因要讓人家不覺得是妳的問題啦，可以說潤飾成部門縮減沒補人，工作量多才忍痛決定離開」、「離職理由是需要包裝的」、「面試時你離職理由太誠實啦，怕你進去太忙又離職吧」、「離職原因盡量不要說看起來是抱怨前公司的話」、「你為什麼要這麼老實...」。（編輯：潘毅）

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