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女友超會賺錢！27K男「想當主夫」　慘遭親友嗆：沒出息

▲有位男網友考慮婚後要當「家庭主夫」，沒想到親友一聽完卻吐槽他「沒出息」（圖／翻攝Pexels）
▲有位男網友考慮婚後要當「家庭主夫」，沒想到親友一聽完卻吐槽他「沒出息」（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 22:36:17｜2021-11-20 22:37:18

在現代兩性平權的觀念雖然大大進步，但仍有部分刻板印象仍難以撼動。就有位男網友表示，女友月薪比自己還要高，他便開始考慮婚後要當「家庭主夫」，沒想到親友一聽完卻吐槽他「沒出息」，詳細過程也引起一陣熱議。

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原PO在臉書《靠北女友my girl》上發文提到，「我現在從事一般文書工作一個月薪水大概兩萬七，但女友事業心很強、常常加班，每個月薪水也高達5至6萬」。

雙方在近期開始討論結婚事宜，女友強烈表示想要繼續拚事業，原PO也舉雙手贊成「家裡的事情我一手包辦，照舊接送妳每天上下班」，女方聽完也答應了這個提案，並打包票「家用我來負責」。

▲行政助理月薪開45K超高？過來人揭老闆伎倆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO表示，女友月薪比較高且事業心強，婚後仍想繼續打拼。（示意圖／取自 pixabay ）

沒想到身邊親友聽完小倆口的婚後「女主外、男主內」的安排，卻紛紛吐槽男方沒出息。這讓原PO相當不解「身邊的家人朋友都說我沒出息不像男人⋯有這麼嚴重嗎？」

不少網友看完後，卻抱持支持態度鼓勵兩人「主內主外夫妻溝通好就好了，不要去理別人的嘴」、「夫妻兩人各自願意就好了，你只是賺比較少，又不是好吃懶做」、「兩個人溝通好就好，不需要管別人怎麼看，交給會賺錢的去賺錢，另一個負責家事，很合理啊」、「東方觀念太執著男主外女主內」、「角色互換而已，但這些負面的聲浪會一直聽到，自己要調適好，大家都說男女平等，其實就一堆雙標而已」。（編輯：潘毅）

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