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數字會說話！全台交通事故死亡人數最高3縣市曝　屏東第2

▲交通部道安會分享2018~2020年，全台各縣市的交通事故死亡人數統計。（示意圖／記者陳聖璋翻攝）
▲交通部道安會分享2018~2020年，全台各縣市的交通事故死亡人數統計。（示意圖／記者陳聖璋翻攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 23:07:47

日本作家田中美帆日前撰文呼籲，日本人「要去台灣旅遊請三思」，因為台灣的交通實在太糟糕，已經到達讓人憤怒的程度。而交通部道安會19日分享了2018~2020年，全台各縣市的交通事故死亡人數，提醒大家「遵守交通規則，讓你住的縣市不再危機四伏」。

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▲2020年全台各縣市交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
▲2020年全台各縣市交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
若以2020年道安會公佈的圖表來看，全台交通死亡人數最高的分別為高雄市347人、台中市325人、台南市317人。不過若考慮到各縣市人口密度差異，以每10萬人口／死亡人數來比較，則交通事故死亡狀況最糟的縣市是台東縣28人、屏東縣26人、嘉義縣25人。

而以每10萬人口／死亡人數來看，表現最好的縣市是連江縣0人、台北市4人、金門縣6人。道安會另外還公佈了2019年和2018年的數據，請見下圖。

▲2019年全台各縣市交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
▲2019年全台各縣市交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
▲2018年全台各縣市交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
▲2018年全台各縣市交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
而今年的最新統計僅到8月份為止，全台已經有1927人死於交通事故，縣市每10萬死傷人數最高的分別是台南市、桃園市、屏東縣。

▲2021年前8月全台交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
▲2021年前8月全台交通事故死亡人數統計。（圖／翻攝自交通部道安會）
道安會在臉書發文時感慨「每個數據都是一條生命的流逝」，呼籲民眾遵守交通規則，「讓你住的縣市不再危機四伏。」但有不滿網友在底下留言回覆說，「我只有看到逐年交通惡化，難道交通部/公路總局/監管機關/警察都看不到嗎？」、「交通部又不改善交通」、「每天交通都在死人，交通部死不改」。（編輯：倪浩軒）

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