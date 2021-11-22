COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

面試被問跳槽原因怎麼辦？她回「加班沒錢」　過來人急勸

▲有網友跳槽時發現面試官都很愛問「上一份工作為什麼離職？」而她也都如實回答「加班沒錢」。（圖片翻攝自Pexels By Andrea Piacquadio）
▲有網友跳槽時發現面試官都很愛問「上一份工作為什麼離職？」而她也都如實回答「加班沒錢」。（圖片翻攝自Pexels By Andrea Piacquadio）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 06:00:00

為了追求更好的薪資待遇，不少人都會選擇跳槽方式來幫自己加薪。就有網友近期跳槽，發現面試官都很愛問「上一份工作為什麼離職？」，而她也都照實答「加班沒錢」，不過就有過來人揭開這樣回答的「NG關鍵」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在《Dcard》分享「最近開始面試了，發現面試官都很愛問：上一份工作為什麼離職？我都回答，『因為上一份常常加班，一天要上12個小時也沒有加班費』」。

原po也提到大部分的面試官，聽完這個誠實的回答後，大多都沒有繼續追問下去，甚至有部分人會回應「公司這樣難怪你會想離職」，然而目前仍在等錄取通知的原po也不禁深思：「這真的是可以講的嗎？還是應該要說別的理由會比較好？」。

貼文曝光後立刻有過來人點出NG關鍵，「是的，其實面試時最好都不要提及前東家的壞話，不論你是否在那邊遇到很多生氣、討人厭的事，離職原因可以是轉換跑道為最保守的答案」、「覺得可以用更和緩的語氣來說，公司太常態性工時長，導致沒有辦法擁有太多私人時間」、「可以講出問題點，但語氣不能抱怨」、「我是會包裝一下，但仍會老實說」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀