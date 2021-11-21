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把握好天氣！明起「強冷空氣南下」急凍12度　越晚越濕冷

▲今（21）日白天各地大多為多雲到晴，僅東北部地區有局部短暫雨，花東偶有零星雨，預估晚起北臺灣水氣有再增多之趨勢；溫度方面，白天各地氣溫回升。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（21）日白天各地大多為多雲到晴，僅東北部地區有局部短暫雨，花東偶有零星雨，預估晚起北臺灣水氣有再增多之趨勢；溫度方面，白天各地氣溫回升。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 06:27:25

中央氣象局指出，今（21）日白天各地大多為多雲到晴，僅東北部地區有局部短暫雨，花東偶有零星雨，預估晚起北臺灣水氣有再增多之趨勢；溫度方面，白天各地氣溫回升，東半部高溫26至28度，西半部地區可達29至31度，各地夜間至清晨低溫18至22度左右，體感略有涼意。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天4：30雷達回波合成圖顯示，東部海面上有降水回波；東半部有降雨，宜蘭、花蓮較明顯，台東很零星。

今晨截至4：47各地低溫與昨晨相比有升有降、大致變化不大。平地最低氣溫為新竹關西鎮16.6度；其他各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)17.5度，中部(台中大甲區)18.9度，南部(台南後壁區)19.8度，東部(宜蘭三星鄉)18.8度及台北市(南港區)18.6度。

吳德榮指出，最新(20日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天暖熱早晚涼，日夜溫差大；各地區氣溫：北部18至30度，中部19至32度，南部20至32度，東部19至31度。

吳德榮表示，明（22日）鋒面通過、強冷空氣南下，北、東有雨，愈晚愈濕冷，明晚至週二（23日）清晨，氣溫已降至最低點；週二下午起漸轉乾冷，持續至週四（25日）清晨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，冷空氣強度略微修弱，影響時間也調短；明晚至週二清晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；下週三、四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫仍可降至11、12度左右。至於台北氣象局的最低氣溫將出現在明晚至週二清晨，大約可降至14或15度左右，故能否符合「大陸冷氣團」定義？需再觀察。

吳德榮說，週四冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，南方有水氣移入，東半部有局部雨，南部亦有局部短暫雨；週五、六(26、27日)另一小股東北季風南下，氣溫略降，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。（編輯：孫唯容）

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