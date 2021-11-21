薑母鴨的肉太難吃？他狂啃崩潰 客曝隱藏點法：內行才懂
隨著冬天到來，在寒冷的天氣中不少人都會和三五好友一同享用薑母鴨、羊肉爐等進補美食。不過，就有一名網友好奇詢問「薑母鴨的肉怎麼這麼難啃？」而引來許多老饕討論，更有內行人分享隱藏點法。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 13:22:09｜2021-11-21 13:53:19
一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己一人享用薑母鴨，追加了兩盤鴨肉，但他卻無奈說道「薑母鴨的肉怎麼都這麼難啃？阿為什麼羊肉爐麻油雞都不會，薑母鴨鴨肉就要弄得那麼難啃？有沒有卦」。
問題曝光後，隨即引發老饕點出薑母鴨的美味關鍵，「鴨肉本來就不是重點阿！重點是麵線」、「這種食補精華是湯，肉就不是很重要」、「薑母鴨是吃麵線和鴨肉丸的」、「鴨肉又少又韌，所以要用刀工片成薄薄的鴨皮，鴨皮好吃。薑母鴨的鴨肉沒片開」、「薑母鴨的肉重點是拿來炒香熬湯的」。
不過，也有內行建議可將烹飪時間加長，「要煮到最後才吃就軟，會不會吃阿」、「你要讓它滾個半小時以上肉才會軟啊....」、「煮久就軟了」、「煮久會軟，但鴨皮超尷尬；脆皮鴨的皮我愛吃，但滾到爛的鴨，那種皮我覺得噁心」。
甚至有人推薦若無法適應鴨肉口感，部分店家也有販賣薑母雞，「我都把鴨肉換成雞肉，給你參考」、「薑母雞好吃，有的店家會賣喔」、「真的有薑母雞」、「不會點薑母雞膩」。（編輯：陳雅雲）