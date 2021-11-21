超商店員遭刺死！前大夜班爆「恐怖內幕」苦嘆：報警沒用

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對此，有網友於臉書社團《龜山生活通》上分享該案件相關訊息，底下就有一名曾是超商大夜班的過來人留言分享，「之前也做了好一陣子大夜，因為門市位置處警局劃界的三不管地帶」，指出附近常有吸食毒品的人，甚至還曾有人攜帶器械進店。
該名前大夜班員工苦嘆「報警是沒用的！」表示曾實測報案到警察至現場需半小時以上。他也回憶遇過客人吸毒又喝酒，不僅闖進門市咆哮還砸毀商品，「我當下退去制服，實施壓制，等了20分鐘警察才到警。」讓不少人相當震驚。（編輯：陳雅雲）
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