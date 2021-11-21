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超商店員遭刺死！前大夜班爆「恐怖內幕」苦嘆：報警沒用

▲桃園龜山區某超商21日驚傳一名蔡姓男店員遭蔣姓男子持刀刺死的命案，就有一名前大夜班店員分享類似經歷，直喊「報警沒用！」（示意圖／取自unsplash）
▲桃園龜山區某超商21日驚傳一名蔡姓男店員遭蔣姓男子持刀刺死的命案，就有一名前大夜班店員分享類似經歷，直喊「報警沒用！」（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 13:52:27｜2021-11-21 13:55:18

桃園龜山區某超商今（21）日清晨五點多驚傳命案，一名蔡姓男店員發現蔣姓男子「未戴口罩」進店而上前規勸，怎料蔣男心生不滿竟持刀刺死蔡姓店員。消息一出便引發社會譁然，大夜班員工的安全隨即成為討論焦點，就有一名自稱曾做過大夜班的前員工分享經歷，表示「報警沒用的！」

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桃園市龜山區21日一名41歲蔣姓男子，清晨5時進入光峰路一處超商，因未戴口罩而被30歲蔡姓店員規勸，怎料蔣男竟心生不滿，三度進出超商將蔡姓店員刺死，警方獲報後，立即到場將蔣男壓制，目前全案仍在釐清中，將朝殺人罪偵辦。事發後桃園市長鄭文燦震怒，強調已要求警察局全力偵辦此案，並移請司法機關從嚴求處，務必要給死者及社會清楚的交代，同時也請社會局及相關局處同仁協助家屬善後。

▲因為不滿被店員規勸戴上口罩，蔣男三度進出超商持利刃將店員刺死。被逮捕後進入警所前，數度腿軟跪地。（圖／記者李春台翻攝）
▲因為不滿被店員規勸戴上口罩，蔣男三度進出超商持利刃將店員刺死。被逮捕後進入警所前，數度腿軟跪地。（圖／記者李春台翻攝）
對此，有網友於臉書社團《龜山生活通》上分享該案件相關訊息，底下就有一名曾是超商大夜班的過來人留言分享，「之前也做了好一陣子大夜，因為門市位置處警局劃界的三不管地帶」，指出附近常有吸食毒品的人，甚至還曾有人攜帶器械進店。

▲一名前大夜班員工現身分享經歷。（圖／翻攝龜山生活通臉書社團）
▲一名前大夜班員工現身分享經歷。（圖／翻攝龜山生活通臉書社團）
該名前大夜班員工苦嘆「報警是沒用的！」表示曾實測報案到警察至現場需半小時以上。他也回憶遇過客人吸毒又喝酒，不僅闖進門市咆哮還砸毀商品，「我當下退去制服，實施壓制，等了20分鐘警察才到警。」讓不少人相當震驚。（編輯：陳雅雲）

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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