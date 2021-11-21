Superdry市佔變低？眾人點3因素：發生「這事」影響很大
Superdry充滿日式元素的英國品牌，最熱門的商品防風保暖外套，在台灣曾爆紅數年，街道上有不少民眾穿著同款不同色的外套，更因此被戲稱為「制服」。近年，該品牌的市佔比越來越低，已不如以往隨處可見民眾穿著，眾多網友點出3關鍵原因，尤其「這事」的發生，更是造成很大的影響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 14:20:39
根據原PO於《PTT》發起討論，指出約莫五年前Superdry突然大紅，大街小巷一堆人都在穿，但這幾年卻很少看到有人穿了，讓他疑惑的問：「Superdry在台灣為何越來越少人穿？」
網友們則指出3關鍵原因導致越來越少人穿「一堆盜版是主因吧」、「新聞報導大學生騎車上山差點凍死，這對形象打擊很大」、「售價策略吧，平常賣很貴然後聖誕節、黑五大跳水，結果大家一年只等這一次」、「有大學生穿著上武嶺被凍僵後，就一路向下了」、「認真回，穿這牌在山上凍死，新聞一直報」。
實際上根據《商業週刊》的報導，Superdry前任執行長蘇德蘭（Euan Sutherland），為了衝刺營收，因此大量生產同樣類型的明星商品，再砍假推促銷。這樣的經營方針，讓Superdry前任創意總監也曾經公開批評：「（這讓）我們變成了一間超市，陷入折扣地獄！」（編輯：鍾怡婷）