點鹹酥雞要客製化！奧客結帳「2字」硬凹 老闆鬱悶認賠
鹹酥雞是台灣最具代表性的宵夜小吃，街頭巷尾都可以看到小本經營的店家。就有位鹹酥雞攤老闆，控訴奧客不但要求客製化，到場結帳還想硬凹價格，完整經過也掀起眾人怒火。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 16:44:46
老闆在臉書《爆怨公社》上提到，有位客人電話訂餐，要買一份鹹酥雞但要做80元，不過店裡的餐點都是以份計價，「心想能幫客人做就盡量」，於是同意客人的要求，不過也提醒客人店內商品都是一份一份販賣，沒有大小份的分別，之後對方還點了其他品項，其中還點了「四季豆100」。老闆當時心想，都已經提醒過了「四季豆也是一份一份賣，沒有大小份，一份40你要買100，那就做兩份半」。沒想到客人到場要結帳時，雙方卻產生認知落差。
客人到場取餐時，幫忙收款的店員表示餐點共345元，客人卻突然質疑「怎麼那麼多，我在家算過是285元」，雙方開始核對餐點內容，客人聽完後才辯稱「四季豆是要買『一把』不是100元」。
在一旁的老闆聽到後，內心相當憤怒「有誰買鹹酥雞會說，老闆我要四季豆一把的啦！你前面都會說什麼要一份，輪到四季豆，變成一把？要貪小便宜也不是這樣」，但最後仍決定以和為貴，只算對方一份40的價格，「悶不是在意那小錢，悶是覺得做人怎可以這樣厚顏無恥！」
不少網友看完詳細過程後，也紛紛搖頭回應「辛苦了，這種奧客真的讓人覺得厚顏無恥」、「買鹽酥雞這麼久這輩子沒聽過一把四季豆，要用菜市場單位，幹嘛不說你要半斤鹽酥雞」、「建議不要客製化，不然當你很忙，客人又要客製，你不給他會說之前都可以的時候，你就會後悔你當初的貼心」、「做過生意都能領略，奧客無所不在」、「你給方便，被客人當隨便」。（編輯：潘毅）