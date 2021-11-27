秋天比春天落髮量高4倍！3大洗頭壞習慣曝光 你中幾個？
進入秋冬季之後，很多人都會遇到換季引起的肌膚、頭髮問題，人人雖然都知道基本上每天掉髮屬正常情形，但你知道秋天掉髮量竟然是春天的4倍嗎？哈佛大學醫學系客座教授、日本醫學博士根來秀行便指出，秋天是一年之中掉髮量最高的季節，尤其入冬後氣候越來越乾冷，更是落髮高危險時期。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-27 10:30:00｜2021-11-27 10:52:08
忙碌現代人常有飲食不均衡、生活作息不正常的壞習慣，加上過多環境荷爾蒙與化學成分過度刺激等原因，造成多數人都有白髮甚至掉髮危機。吃太辣、洗太熱容易掉髮變禿頭？想要好好養髮，生活上除了盡量不熬夜並睡眠充足外，也要選擇適合的洗護髮用品，好好清潔並補充營養素強健髮根。現在從日常3大洗髮壞習慣開始改進：
1. 天氣轉涼不像夏天易出油，可偷懶不要常洗頭？錯！
到底該不該天天洗頭？何謂正確洗頭頻率，是每個人都想問的問題，毛髮專家Anabel Kingsley建議，頭髮細軟又密的人應該每天洗頭，因為這類人皮脂腺數量多，油脂積累得很快。
人的頭皮出油程度受季節氣候、環境溫度濕度及日常作息等因素而變化，洗髮頻率雖然可因季節調整，但重點在觀察自己頭皮狀況，若頭髮出油扁塌、代表油脂已累積到一定程度，可能會造成毛孔阻塞，自然需要清潔整理，千萬不要單純因為冬天較乾燥就偷懶不常洗頭。
2. 女生長頭髮要吹好久喔，吹半乾就好吧？錯！
頭皮處於潮濕狀態其實更容易出油，也易滋生細菌影響健康，身為頭髮的根本，頭皮清潔與維持乾爽非常重要，建議吹髮前先仔細將頭皮吹乾。濕髮時因毛鱗片張開很脆弱，應順著往髮尾吹順也能好好收攏，減少毛躁情形。
3. 髮尾好毛躁，選滋潤一點的洗髮精？錯！用錯可能會越洗越油
洗頭髮的關鍵在於清潔頭皮，頭髮及髮尾順勢帶過即可，若依據髮絲毛躁程度，挑選過於滋潤型的洗劑，可能會越洗越油！若1天不洗頭就容易出油的油性頭皮，可選擇控油清爽型的洗髮精；2~3天洗一次頭的中乾性頭皮，就選擇保濕型洗髮精。頭皮特別油膩的人，可另外挑選頭皮深層洗劑；而乾燥髮尾也需另外護髮。