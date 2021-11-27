吃太辣、洗太熱容易變禿頭？中醫師教你養髮先養肝腎

冬天圍爐吃麻辣鍋最開心，但愛吃辣的民眾，你知道吃太辣除了腸胃容易不舒服，也會導致禿頭嗎？秋冬的落髮量竟比春天高上4倍！天氣好冷，洗超燙熱水暖和一下也是不對的，洗得過熱對毛孔來說太刺激，尤其當頭髮接觸到太熱的水時，其實會變得更沒有彈性，甚至傷害髮根，導致頭髮特別容易毛躁斷裂。中醫提倡人體陰陽與四季特性結合，認為養髮要先養肝腎，合佗中醫診所的施昀廷中醫師建議，秋冬採用「養陰潤燥」的觀念，先從飲食調整，少吃辛辣油膩，主要在於吃得太辣容易過於刺激，造成內分泌失調、可能導致毛囊萎縮，進而掉髮。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-27 10:31:00｜2021-11-27 10:52:46
施醫師強調，盡量攝取均衡營養，像是雞蛋、牛奶，攝取富含維生素C的水果，如芭樂、黃金奇異果等，還有多補充蛋白質，維生素B群、E，鐵質、鋅等關鍵營養素，以及有造血營養素的深綠色蔬菜，都可以多吃。
而他也分享「秋主燥金，燥氣襲人，易耗津液」，在換季的時候，皮膚易在濕熱與乾燥快速轉換之下出問題。濕重容易引起紅疹騷癢，而乾重則會讓汗腺和皮脂腺的分泌下降，產生頭皮乾癢以及頭皮屑增多的狀況，因此「乾濕平衡」正是秋冬換季「頭皮養護」的重要觀念。
除了飲食調理，注意保持正常作息，早睡早起不熬夜，也建議搭配固定運動的習慣、適時排解壓力，並針對頭皮情況選擇適合自己的洗淨、潤護產品，才能完整養好健康的體質，開始幫助養髮與固髮。