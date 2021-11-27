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吃太辣、洗太熱容易變禿頭？中醫師教你養髮先養肝腎

▲中醫曝光「養髮秘訣」，並提醒吃太辣、洗太熱，都是容易造成掉髮問題的關鍵。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）
▲中醫曝光「養髮秘訣」，並提醒吃太辣、洗太熱，都是容易造成掉髮問題的關鍵。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-27 10:31:00｜2021-11-27 10:52:46

冬天圍爐吃麻辣鍋最開心，但愛吃辣的民眾，你知道吃太辣除了腸胃容易不舒服，也會導致禿頭嗎？秋冬的落髮量竟比春天高上4倍！天氣好冷，洗超燙熱水暖和一下也是不對的，洗得過熱對毛孔來說太刺激，尤其當頭髮接觸到太熱的水時，其實會變得更沒有彈性，甚至傷害髮根，導致頭髮特別容易毛躁斷裂。中醫提倡人體陰陽與四季特性結合，認為養髮要先養肝腎，合佗中醫診所的施昀廷中醫師建議，秋冬採用「養陰潤燥」的觀念，先從飲食調整，少吃辛辣油膩，主要在於吃得太辣容易過於刺激，造成內分泌失調、可能導致毛囊萎縮，進而掉髮。

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▲頭皮相當脆弱，想要養髮，從飲食、生活習慣到洗護行為，都要特別注意。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）
▲頭皮相當脆弱，想要養髮，從飲食、生活習慣到洗護行為，都要特別注意。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）

施醫師強調，盡量攝取均衡營養，像是雞蛋、牛奶，攝取富含維生素C的水果，如芭樂、黃金奇異果等，還有多補充蛋白質，維生素B群、E，鐵質、鋅等關鍵營養素，以及有造血營養素的深綠色蔬菜，都可以多吃。

▲COMPLEXE 5頭皮養護5號精油，即刻淨化調理 賦活頭皮活力。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）
▲COMPLEXE 5頭皮養護5號精油，即刻淨化調理 賦活頭皮活力。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）
而他也分享「秋主燥金，燥氣襲人，易耗津液」，在換季的時候，皮膚易在濕熱與乾燥快速轉換之下出問題。濕重容易引起紅疹騷癢，而乾重則會讓汗腺和皮脂腺的分泌下降，產生頭皮乾癢以及頭皮屑增多的狀況，因此「乾濕平衡」正是秋冬換季「頭皮養護」的重要觀念。

▲TRIPHASIC三項森髮激活髮浴，能強健賦活毛髮、豐盈髮絲。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）
▲TRIPHASIC三項森髮激活髮浴，能強健賦活毛髮、豐盈髮絲。（圖／Rene Furterer萊法耶提供）
除了飲食調理，注意保持正常作息，早睡早起不熬夜，也建議搭配固定運動的習慣、適時排解壓力，並針對頭皮情況選擇適合自己的洗淨、潤護產品，才能完整養好健康的體質，開始幫助養髮與固髮。

▲促進頭皮循環、活絡強韌髮根，可望改善白髮與掉髮問題，調理頭皮頭髮老化現象的50惠黑髮激活洗髮露、護髮乳。（圖／50惠提供）
▲促進頭皮循環、活絡強韌髮根，可望改善白髮與掉髮問題，調理頭皮頭髮老化現象的50惠黑髮激活洗髮露、護髮乳。（圖／50惠提供）

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