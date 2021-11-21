12星座一週運勢曝！這位注意「錢包破洞」：該記帳理財了

我是廣告 請繼續往下閱讀
白羊座：冬天到了，早晚開車出門的朋友要多注意行車安全，另外最近跟銀行打交道要多注意你的財務和帳務狀況，有可能會有遺漏的帳單或是欠款出現，需要你親自到銀行處理資訊登載的手續。最近的戀愛運勢非常不錯，是屬於容易遇到激情桃花或是乾柴烈火的愛情故事。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
金牛座：冬天到了，你最近的戀愛運、感情運、人際關係運勢都值得期待。特別來自於職場中的異性桃花機會，讓你每一天上班都帶著微笑和愉快心情。最近想跟老闆談調薪的朋友，你的機會大增，關於自己的職場福利一定要主動爭取。你越主動，好運氣就離你越靠近。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
雙子座：冬天到了，要注意血壓高和心血管疾病的問題，請多注意保暖，不要讓寒冷混濁的冷空氣影響你敏感的呼吸系統發生咳嗽或氣喘的現象。最近工作壓力有一點大，請爭取晚上早一點睡覺，因為長時間熬夜，晚睡，造成你的免疫力下降，而你白天上班的時候也容易感覺到精神不濟，小心黑眼圈就是這樣慢慢形成的。最近的感情機會偏少，因為大多數時間你都在忙工作。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
巨蟹座：冬天到了，首先要注意你的健康問題，如果膝蓋、關節過去有受過傷的，最近可能會感覺到非常不舒服，你可以穿襪子，戴圍巾、或是用暖暖包，畢竟身體不舒服是真的非常辛苦。你最近的感情運不錯，可以發展專注的感情，也可能會遇到觸動你激情的戀愛對象。你最近吸引到的朋友，他可以顛覆你過去的戀愛模式和標準，讓你嘗試不同的戀愛感受。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
獅子座：冬天到了，你的戀愛運勢非常好，這是一個有利於出現新歡的時刻，特別是單身的朋友，可以多留意雙子座、處女座的物件，你們很有可能譜出戀曲。如果是已經結婚的朋友，則要特別小心，因為結婚之後還走桃花運一定會對自己的婚姻關係有害，所以這一段期間，不建議獅子座的夫妻分隔兩地，如果因為忙碌而聚少離多，希望你們可以經常電話聯絡，維繫感情。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
處女座：你最近的生活重心其實都放在自己的家庭，和家人身上。你發現自己雖然是一個工作狂，但如果遇到家人生病，或是家人需要你説明、照顧的時候，你一定會義不容辭地放下手邊的工作，全心全意地去照顧家人。因為你是一個對家人特別容易心軟的人。如果面臨到家庭和事業兩難的朋友，你可能會毫不猶豫地選擇照顧家人，甚至不惜離開現在的工作崗位。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
天秤座：你最近花錢比較凶，而且出現了亂買東西的狀況，回顧一下你過去一個月，看看你的零食櫃、冰箱和衣櫥，是不是買了很多不實用的東西，可是現在後悔也來不及了。如果想要改變自己容易亂花錢的行為，建議你還是養成記帳理財習慣。另一方面讓你花錢的原因是，你最近談了戀愛，為了經常約情人見面、兩個人一起約會，也讓你增加不少戀愛開銷。總之，生活要過得去，戀愛也要經營得好，錢還是要省一點用。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
天蠍座：最近你有非常好的賺錢靈感和能量，如果有什麼正在進行的商業投資，或許這個計畫可以幫助你賺得不少錢。但最重要的，就是立刻展開行動，不要猶豫不決。當你展現自信和行動力的時候，會是跟財神頻率最相近的時候。最近想要買房子的朋友，可以積極看房，因為你可能在今年年底或是明年年初，入手一間以投資為目的的房屋產業。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
射手座：首先跟所有射手座的朋友說一聲生日快樂。記得在生日月許願效果是最好的。在最近你的財運、戀愛運、求職運都是可以期待的事情，尤其你看准未來的發展，想要拿一筆錢出來投資，你覺得如果要快速致富，學習投資、學習理財是一門必修的功課。最近你有很好的旅行運，如果覺得自己大半年沒有出門旅行的朋友，建議你也可以週末去飯店住住，或許會有一種輕鬆的度假感覺。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
魔羯座：你最近有非常好的人際關係運氣，可以在這一周快速累積新的人際關係，這些新的朋友，有些是彼此有共同興趣，有些是共同的工作領域，有些則是個性氣味相投而結識成好朋友。單身的朋友，可以把握最近認識的新朋友，這些朋友當中或許有你未來的另一半。單身的朋友，記得不要固守一成不變的戀愛模式、或是戀愛標準，只有突破界線，你才可以獲得幸福。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
水瓶座：你最近是非常忙碌的，這種忙碌的生活型態，將會持續到今年年底，甚至延續到明年初。你要知道，你是屬於越忙越旺的格局，所以在運氣來臨的時候，你只要全力以赴，去把握機會就對了。最近是事業運忙，但是桃花運就不樂觀，因為你要小心在最近的感情風波中，意外成為別人的第三者，或是出現複雜的感情糾葛。這樣只會讓你傷心破財。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。
雙魚座：你最近的直覺力、靈魂的感受力，和生命的創造力都是最好的。如果從事創意工作、藝術文化、媒體行銷、或是腦力激蕩、科技發明的工作者，會有非常傑出的作品在最近發表。當你在才華與工作上受到肯定的時候，你的異性緣、桃花運，也是非常好的。如果單身的朋友，可以好好把握這種人財兩得的好運氣，可以豐富你的生活經歷。最近想買車子的朋友，可能要花一筆錢。特別提醒，11月22日節氣小雪，從這天開始正式進入射手座的生日月份，這個季節的開運食物是可以溫補食材，特別手腳怕冷、體寒的朋友可以喝地瓜姜湯或是素食當歸湯、素食四物湯，恢復能量。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】