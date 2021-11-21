尪半夜要小黃卡照片！人妻困惑「要幹嘛」 老司機邪笑了
台灣疫苗覆蓋率逐漸提高，在施打完疫苗後，民眾都會獲得一張黃色的「疫苗接種紀錄卡」。不過就有一位人妻，在半夜收到老公要她拍下家中小黃卡的請求，不禁疑惑「要幹嘛」，然而詳細經過曝光，許多老司機也邪笑解答了。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 22:13:29
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「半夜老公急Call給我，要我拍下他的小黃卡傳給他，我問了他這樣要幹嘛，他也沒面回應我，有朋友知道，小黃卡可以幹嘛嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少老司機笑稱「要應酬了吧，必備入場券」、「8大需要查驗，也有可能遇臨檢」、「健保快易通app能代替小黃卡」、「進入八大場所，要確認打過疫苗」。
事實上目前國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心在日前宣布，11月16日至11月29日維持疫情警戒標準為第二級，11月16日起有陪侍服務的合法休閒娛樂場所，符合下列防疫措施者，得開放營業，包括從業人員均至少完成接種1劑疫苗滿14天，且須提出申請並經地方政府核准，復業後未接種兩劑疫苗者滿14天從業人員，每週也需做一次抗原快篩或PCR篩檢。顧客進場應提供至少接種1劑疫苗，且滿14天的證明。（編輯：潘毅）