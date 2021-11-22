北、東部轉雨！愈晚愈濕冷　入夜至明晨下探12度

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天4：30紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面前緣在北部近海；4：30雷達回波合成圖顯示，北部沿海降水回波即將移入，東部海面上亦有回波；4：30北海岸開始降雨。冷空氣前緣今晨剛觸及北台灣，今日低溫將出現在夜間。
吳德榮說，最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面通過，北、東轉有雨，強冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈濕冷，今晚至明（23）晨，氣溫已降至最低點；明晚起漸轉乾冷，持續至週四(25日)清晨；今日各地區氣溫：北部21降至12度，中部14至27度，南部16至29度，14至27度。
吳德榮說，今晚至明晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；週三、四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫仍可降至11、12度。至於台北氣象局的最低氣溫將出現在今晚至明晨，大約可降至14或15度，故是否會符合「大陸冷氣團」定義、成為第2波？則還不一定，需再觀察。
吳德榮認為，週四冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，東半部有局部雨，南方有水氣移入，南部亦有局部短暫雨；週五(26日)至下週(28)日另一股東北季風南下，氣溫略降，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。（編輯：孫唯容）