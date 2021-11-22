稀飯最強配菜是誰？全場秒喊「2字」拍桌：沒有它就不吃
清粥小菜是台灣常見的早餐、宵夜之一，清淡的熱粥配上鹹香的小菜，令許多台人難以抗拒，近日就有一名網友在網路上好奇發問「稀飯最強配菜到底是誰？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人秒答「玉筍」：「玉筍，完美搭配」、「玉筍一出，誰與爭鋒」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 07:03:50
該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「稀飯最強配菜到底是誰？」為題，表示他認為清粥配菜中，第一名是肉鬆，除此之外還有常見的脆瓜、醬筍、麵筋、豆腐乳、出油鹹蛋等，各個都有不同特色，讓他好奇問：「那麼誰才是稀飯配菜的第二名？」
貼文一出，網友紛紛留言，「土豆麵筋」、「海苔醬啊」、「絕對是蔭瓜」、「絕對是麵筋吧」、「出油鹹蛋＋1，還有醃鹹蜆仔、客家鹹豬肉」、「土豆麵筋屌打一切」、「肉鬆無敵，沒有之一」、「鹹蛋，土豆麵筋」、「豆棗真的超好吃」、「肉鬆：你們在爭什麼」、「豆腐乳永遠的神」、「稀飯肉鬆真的讚」、「沒肉鬆、醬油蛋，別跟我說你吃稀飯」、「茄汁鯖魚和鹹蛋超讚」、「肉鬆絕對第一，其他去爭第二」。
不過，事實上「玉筍」才是配菜中被提及最多次的，「玉筍一出，誰與爭鋒」、「玉筍」、「玉筍，沒有之一」、「絕對玉筍」、「玉筍～辣油那種超好吃」、「玉筍，完美搭配」、「玉筍＋炒蛋」、「玉筍派的都站出來」、「玉筍，毫無疑問」。（編輯：賴禹妡）