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自助餐怎夾都很貴？內行抖「結帳破解法」　老闆尷尬認了

▲近日有男網友分享自助餐結帳破解法，表示識破老闆當下，場面有些尷尬。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲近日有男網友分享自助餐結帳破解法，表示識破老闆當下，場面有些尷尬。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 07:48:31｜2021-11-22 07:54:13

自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，意外因為一句話，讓他破解了「自助餐結帳暗黑手法」。

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一名陳姓網友在臉書上發文透露「我其實真的蠻愛吃自助餐的，但是自助餐的價格以及結帳手法真的讓人不得不抱怨一下，我是知道菜價會浮動啦，但是老闆的標準也太不統一，一天的菜價有上有下到底是怎樣？」

「那天去買自助餐，就跟平常夾的量跟菜色都差不多，老闆跟我說這樣150，但平常買都差不多120，硬是貴了30元，結果我請老闆重算一次給我聽，反正他就東湊西湊，結果算出來125元.....大家知道那場面有多尷尬嗎？真心建議各位自助餐業者請自重，不要搞到最後大家都要求重算，才知道不要坑殺消費者！」

▲男網友到自助餐夾了三樣青菜，豈料老闆一說金額，讓他超傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友分享自己吃自助餐遇到價錢遭亂算的情況，並用「請重算」破解自助餐店結帳手法。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，引發不少親友留言表示「太扯，改天也叫阿姨重算看看」、「好險我都不吃自助餐，根本隨便喊」、「可以吃自助餐，吃秤重的就好，不要吃店員計價的」、「真假啊，下次試試看」。

而《NOWnews》也實際訪問陳姓網友，他透露，當時候也只不過覺得價格不合理，才提出重算的要求，誰知道一算整整差25元，老闆也只能尷尬收我125元。他強調，知道最近菜價很貴，但這些成本店家也要自己評估好，不是硬要加價在消費者身上，如果大家要去吃自助餐，發現價格非常不合理的話，真的可以提出重算，說不定你早就是自助餐店的受害者了！（編輯：張嘉哲）

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