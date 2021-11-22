COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鹹酥雞必夾哪樣？老饕抖「這2物」絕對加爆：根本是靈魂

▲原PO去買鹽酥雞時發現米血賣完了，忍不住淚喊像「失去了靈魂的鹹酥雞」。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
▲原PO去買鹽酥雞時發現米血賣完了，忍不住淚喊像「失去了靈魂的鹹酥雞」。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 11:10:44

鹹酥雞可說是「國民宵夜」，酥脆金黃的炸物在夜晚吃起來特別美味，近日就有一名網友好奇發文問「吃鹹酥雞你們絕對少不了哪一樣？」貼文一出，除了常見的食材以外，老饕們全喊「九層塔」及「蒜頭」：「大蒜、九層塔，少了這兩樣就沒有靈魂了！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（21）日在臉書「爆廢公社二館」貼文，他表示去買鹽酥雞時發現米血賣完了，忍不住淚喊像「失去了靈魂的鹹酥雞」，也因此好奇問：「吃鹹酥雞你們絕對少不了哪一樣？」 

▲原PO好奇「鹹酥雞攤點什麼秒知好吃不好吃」，貼文一出，老饕們則表示點「米血」馬上就知道。（示意圖／記者郭佩蓉 攝）
▲老饕們直指「九層塔」及「蒜頭」是鹹酥雞的靈魂所在。（示意圖／記者郭佩蓉 攝）
貼文一出，網友紛紛留言點名，「四季豆兩份」、「當然是甜不辣」、「沒有米血就不是鹽酥雞了」、「雞皮、雞屁股、魷魚，一樣都不能少」、「百頁豆腐才是王道，一間鹹酥雞能不能成功就看炸百頁的功力了」、「甜不辣、芋粿巧、鹹酥雞這三個必點」、「還有甜不辣，記得切細炸成酥酥的餅乾」、「甜不辣，這個是靈魂食材」。 

另外，除了配料以外，也有老饕直呼，「九層塔，少這一味一律不買」、「大蒜、九層塔，少了這兩樣就沒有靈魂了」、「九層塔加爆」、「九層塔＋大蒜」、「有蔥蒜九層塔的香味，吃什麼都好」、「沒蒜頭就不用再說了」、「九層塔、蒜頭」、「沒蒜頭賣什麼鹹酥雞啊」、「沒有蒜頭、九層塔我根本吃不下去」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀