鹹酥雞必夾哪樣？老饕抖「這2物」絕對加爆：根本是靈魂
鹹酥雞可說是「國民宵夜」，酥脆金黃的炸物在夜晚吃起來特別美味，近日就有一名網友好奇發文問「吃鹹酥雞你們絕對少不了哪一樣？」貼文一出，除了常見的食材以外，老饕們全喊「九層塔」及「蒜頭」：「大蒜、九層塔，少了這兩樣就沒有靈魂了！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 11:10:44
該名網友昨（21）日在臉書「爆廢公社二館」貼文，他表示去買鹽酥雞時發現米血賣完了，忍不住淚喊像「失去了靈魂的鹹酥雞」，也因此好奇問：「吃鹹酥雞你們絕對少不了哪一樣？」
貼文一出，網友紛紛留言點名，「四季豆兩份」、「當然是甜不辣」、「沒有米血就不是鹽酥雞了」、「雞皮、雞屁股、魷魚，一樣都不能少」、「百頁豆腐才是王道，一間鹹酥雞能不能成功就看炸百頁的功力了」、「甜不辣、芋粿巧、鹹酥雞這三個必點」、「還有甜不辣，記得切細炸成酥酥的餅乾」、「甜不辣，這個是靈魂食材」。
另外，除了配料以外，也有老饕直呼，「九層塔，少這一味一律不買」、「大蒜、九層塔，少了這兩樣就沒有靈魂了」、「九層塔加爆」、「九層塔＋大蒜」、「有蔥蒜九層塔的香味，吃什麼都好」、「沒蒜頭就不用再說了」、「九層塔、蒜頭」、「沒蒜頭賣什麼鹹酥雞啊」、「沒有蒜頭、九層塔我根本吃不下去」。（編輯：賴禹妡）