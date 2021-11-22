泡麵漲價沒在怕！男改買「這袋」一吃上癮 內行眼睛全亮
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜及正餐的首選，不過，近日許多大廠牌的泡麵紛紛喊漲，有的一碗直接漲到59元一碗，讓不少小資族大喊吃不消。不過，就有網友討論「泡麵漲價根本不用怕，買這袋就解決了」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 11:10:27
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「現在的泡麵貴又難吃，我還是喜歡煮這種Q彈不爛的關廟麵，這樣一碗肉鬆乾拌麵，弄一點蠔油跟腐乳，最後灑上肉鬆，成本大概20至25元，超級便宜」。
「一坨吃不飽就兩坨，一天吃一次還不會膩，這樣一碗在外面攤販吃也要35-40，甚至更高，能加入各種醬料都是讓我不會吃膩的原因，對了！就連買雞排的辣粉我都會請他們分開不要灑，因為用剩下的灑到這種麵上，又香又辣又好吃！」
貼文一出，網友紛紛回應「+1自從吃這個後，就不買泡麵了」、「泡麵的麵體根本大輸關廟麵」、「大推關廟麵啊！配鯖魚罐頭真的有夠讚」、「關廟麵真的懂吃」、「買一罐維利炸醬很好用，煮湯拌麵都很棒」、「我家也有腐乳、炸醬、罐頭等等，都很好配」、「我超喜歡吃關廟麵+肉鬆」、「關廟麵，Q彈煮不爛是賣點」。（編輯：張嘉哲）