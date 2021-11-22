超商店員遺體複驗結果出爐　心臟遭4刀穿刺身亡

桃園龜山區超商店員蔡姓男子遭到知名紙雕師蔣男刺死，檢警今（22日）會同法醫進行複驗，初步發現死者蔡男左胸遭刺4刀，主要係心臟穿刺身亡，而蔡男的左手臂也被刺了4刀，另外與蔣嫌扭打過程中，身體前面也有4處小刀傷。
記者李春台/桃園報導
2021-11-22 12:03:11｜2021-11-22 12:47:56
據了解，蔣男昨（21）日凌晨4點多到住家樓下的超商消費，但因未戴口罩遭到當時值班的蔡姓店員勸導、拒絕結帳，蔣男因此暴怒返回家戴口罩，再度回到超商內結帳，但卻在結帳時拿起手中洋芋片挑釁，「我還是買到了」，說完並將口罩脫下甩向蔡男；到了清晨5點多時，蔣男第3次折返回到店內，身上預藏了平時工作特殊用刀具刺殺蔡男，導致蔡男濺血、送醫急救後仍宣告不治。對於刺殺店員的過程，蔣男昨日遭到逮捕後卻對犯案細節供稱，「只知道自己殺人，不知道刺對方哪裡」。
根據林口長庚醫院診斷書載明，蔡男死因為「心臟穿刺傷」，於21日上午7時18分宣告死亡。檢警今（22日）會同法醫於桃園殯儀館進行複驗，初步發現死者蔡男左胸遭刺4刀，主要係心臟穿刺身亡，而蔡男的左手臂也被刺了4刀，另外與蔣嫌扭打過程中，身體前面也有4處小刀傷。