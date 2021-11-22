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童年什麼才藝最有用？眾點名「它」淚謝爸媽：一輩子受用

▲為了從小培養興趣，許多家長喜歡讓孩子接觸各種才藝。（示意圖，非當事照／翻攝自pixabay）
▲為了從小培養興趣，許多家長喜歡讓孩子接觸各種才藝。（示意圖，非當事照／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 12:25:03

許多家長喜歡讓孩子從小接觸各種才藝，藉此培養興趣，也有可能因此發現驚人天份，就有一名網友好奇問「小時候學什麼才藝可以受用一輩子？」貼文一出，音樂、畫畫、游泳等才藝都被點名，不過最多人秒答：「外語，特別是英文，CP值最高」、「語言～越早學越好」。 

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該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「小時候學什麼才藝可以受用一輩子？」為題，表示他認為像鋼琴、小提琴等樂器在小時候學習會比較有效率，因此好奇問：「以大家的人生經驗上來說，如果有結婚生子會想讓小孩子學什麼才藝？」 

▲許多家長喜歡送小孩去學才藝。（示意圖，非當事照／翻攝自pixabay）
▲原PO好奇問「小時候學什麼才藝可以受用一輩子？」貼文曝光後引起熱議。（示意圖，非當事照／翻攝自pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「珠心算的CP值蠻高的」、「鋼琴吧，音準會好很多，學唱歌樂器都方便」、「其實才藝獲得的素養都蠻值得的欸」、「運動都蠻實用的」、「游泳算嗎？真的喜歡游泳，感覺自己像條魚」、「如果小時候可以選擇，我會想學速讀」、「音樂，音感好可以當終生興趣」、「從小培養一項運動專長感覺比較有用」。

不過，大部分人都還是認為「學外語」最實用，「外語吧」、「外語，特別是英文，CP值最高」、「語言～越早學越好」、「英文，其他的他想學什麼隨便他挑」、「語言，游泳，心算，目前感覺最有用」、「語言實用」、「心算跟英文吧」、「最羨慕學英文，從小畫畫好幾十年了，科班生，沒什麼用」、「看來大家推英文居多，也難怪有錢家長都送外語學校」。（編輯：賴禹妡） 

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