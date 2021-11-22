印度神童預言「4大災難」！同門占星師認了 好轉時間曝
印度神童阿南德（Abhigya Anand）自 2019 年起準確預言命中多起事件，包括新冠肺炎全球疫情、國際社會動盪、虛擬貨幣市場變動等等，短短兩年在全球成為新的預言指標。日前，他又再度有了新的預言，指出將會有電力短缺、能源危機、供應鏈中斷、新冠疫情等災難在12月中降臨。對此，同樣鑽研吠陀占星術的李靜唯老師也指出，阿南德的預言並不是沒道理，並透露恢復正常生活時間點。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 13:34:25
阿南德日前提到，大約在12月的第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響，包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」、「疫情再反撲」等四大危機，都會同時浮現且變得更加嚴重，絕大部份可能會在12月10日後影響全球，並透露，這樣的情況會持續到2022年下半年才會好轉。
而根據《中時新聞網》報導，占星師李靜唯指出，卡拉薩爾帕在梵文裡的意思為蛇，而蛇的格局在吠陀星盤裡出現，象徵內心慾望沒辦法得到滿足，李靜唯進一步解釋，人類的基本慾望是生存，生存就必須仰賴資源，所以當格局成型，就會有資源短缺的情況發生，「1973年全球爆發石油危機，當時星象也是蛇的格局，所以今年底要特別小心。」
而李靜唯和印度神童阿南德同樣專研吠陀占星術，關於阿南德所提出的「4大災難說」，李靜唯表示在12月10日到明年4月前，全球確實會處於「混沌不明」一段時間，明年4月前凶星羅喉都在金牛座，經濟方面不太樂觀，假如遇到原物料短缺的狀況，全球金融衝擊會更嚴重，要等到5月羅喉離開金牛座，才會恢復正常生活。（編輯：張嘉哲）
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