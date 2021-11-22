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面試官爽炸「妳考試全對」！求職妹回家秒愣　內行揭真相

▲面試是求職最重要的一個環節，其除了給公司主管留下良好的第一印象，有些職缺也必須考試來考驗專業能力。（示意圖／取自unsplash）
▲面試是求職最重要的一個環節，其除了給公司主管留下良好的第一印象，有些職缺也必須考試來考驗專業能力。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 13:43:41

面試是求職最重要的一個環節，其除了給公司主管留下良好的第一印象，有些職缺也必須考試來考驗專業能力。近日，就有網友分享自己去面試時，面試官非常開心的在過程中表示「你的考試答題全都答對」，讓她暗自竊喜，結果沒想到回家之後，卻讓她一秒非常傷心，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天接近中午時段去面試，面試過程還算順利，前面也有先考試，面試官也說我全對！要我回去等通知，他們內部還要再討論一下，結果下午就發現對方已經關閉職缺了，然後我沒收到錄取通知........嗚嗚嗚是不是無望了」。

▲眾多網友們點出關鍵在於「資歷好看」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自pixabay）
▲網友分享自己去面試時非常順利，不僅考試題目全答對，過程也相談甚歡，但卻發現公司默默把徵人的職缺關掉。（示意圖/取自pixabay）

貼文一出，網友紛紛回應「可能公司在評估，先暫時關閉職缺不收履歷，一週內如果沒通知，建議再寄email或電話詢問」、「應該是覺得今天有找到他們要的人了，還沒通知有可能還在評估要哪個，也許符合條件的有兩三個，再等等吧，就算不錄取應該也會禮貌性的通知你」、「就算沒錄取也會通知，只是已經面試到他們要的人了，還在選而已」。

也有過來人分享經驗「通常會把職缺關掉，就是面試到想要的人了，面試者不只你一個，還在看要哪一個，如果妳全對，聊的過程也算開心，就還是有機會」、「別太擔心，意思是今天面試的人有他們要的，先關閉職缺，你還是在考慮名單內，我就是這樣的」、「我之前也是有這過，最後有被錄取，他們在考慮要用誰而已，還有機會！」（編輯：張嘉哲）

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