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上班族做「1事」比抽菸可怕！罹癌率大增　多數人有危機

▲一般我們常常知道上班族有幾個為人所知的詬病，包括工時過長、壓力太大、經常吃外食不正常飲食，但你知道久坐這動作，也會造成危機嗎？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲一般我們常常知道上班族有幾個為人所知的詬病，包括工時過長、壓力太大、經常吃外食不正常飲食，但你知道久坐這動作，也會造成危機嗎？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 14:49:02

一般我們常常知道上班族有幾個為人所知的詬病，包括工時過長、壓力太大、經常吃外食不正常飲食等等，也有人在空閒時間抽菸聊天，好讓自己放鬆，但這些都會對身體造成一定的負擔。不過，你知道嗎？對於上班族來說，「長期坐在位置上，也是最致命的舉動」，這通常與癌症、糖尿病及心血管疾病都有很大的關係。

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根據國健署調查，發現有近五成的國人，每天平均久坐高達6個小時以上，而且身體的運動量也遠遠不夠，但其實久坐是會帶來身體影響的，美國梅約醫學中心內分泌學教授朗文（James Levine）認為，久坐應該視為明顯的健康風險行為，更稱久做的行為是「新型菸害！比抽菸更恐怖」。

美國癌症協會檢視了12萬美國人14年來坐著的時間和死亡率，發現女性只要每天坐超過6小時，就比每天坐少於3小時的人，早死於各種疾病的風險高了37％。男性則多了18％；期刊研究也指出，久坐會增加24%大腸癌發生率、32%子宮內膜癌發生率，還有21%的肺癌發生率。而在台灣，大腸癌跟肺癌更是國人十大癌症前三名，真的不能不重視！

▲上班族
▲上班族久坐罹癌率竟會大增！美國癌症協會指出，一天久坐超過六小時的女性，早死於各種疾病的風險高了37％。男性則多了18％。（示意圖/pixabay）
另外，許多人認為上班時久坐，只要下班時做足運動即可，但這觀念可就大錯特錯！因為研究也發現，久坐造成傷害的原因，不單單只是缺乏運動而已，就算久坐之後大量運動，傷害也無法抵消。而且即使是有達到每日建議運動量，同時也久坐的人，罹病風險和其他缺乏運動的久坐者是差不多的！

事實上，除了美國做過該研究以外，先前包括《英國醫學期刊（British Medical Journal，BMJ）》的研究發現，久坐比多動的女性得到肺栓塞的機會多兩倍，而且肺栓塞死亡率很高；英國萊司特大學（University of Leicester）研究超過80萬人結果發現，坐著最久的那組人比坐得最少的人，罹患心臟病與糖尿病的機率多一倍；加拿大愛爾博塔健康中心（Alberta Health Services）流行病學家佛萊登瑞奇（Christine Friedenreich）也透露，久坐和發炎與其他癌症風險指標有關，久坐不動和每年10萬個癌症病例有關，尤其是乳癌和大腸癌，如果你也是久坐不動的上班族，可真的要特別當心了！（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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