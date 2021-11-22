上班族做「1事」比抽菸可怕！罹癌率大增　多數人有危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國癌症協會檢視了12萬美國人14年來坐著的時間和死亡率，發現女性只要每天坐超過6小時，就比每天坐少於3小時的人，早死於各種疾病的風險高了37％。男性則多了18％；期刊研究也指出，久坐會增加24%大腸癌發生率、32%子宮內膜癌發生率，還有21%的肺癌發生率。而在台灣，大腸癌跟肺癌更是國人十大癌症前三名，真的不能不重視！
另外，許多人認為上班時久坐，只要下班時做足運動即可，但這觀念可就大錯特錯！因為研究也發現，久坐造成傷害的原因，不單單只是缺乏運動而已，就算久坐之後大量運動，傷害也無法抵消。而且即使是有達到每日建議運動量，同時也久坐的人，罹病風險和其他缺乏運動的久坐者是差不多的！
事實上，除了美國做過該研究以外，先前包括《英國醫學期刊（British Medical Journal，BMJ）》的研究發現，久坐比多動的女性得到肺栓塞的機會多兩倍，而且肺栓塞死亡率很高；英國萊司特大學（University of Leicester）研究超過80萬人結果發現，坐著最久的那組人比坐得最少的人，罹患心臟病與糖尿病的機率多一倍；加拿大愛爾博塔健康中心（Alberta Health Services）流行病學家佛萊登瑞奇（Christine Friedenreich）也透露，久坐和發炎與其他癌症風險指標有關，久坐不動和每年10萬個癌症病例有關，尤其是乳癌和大腸癌，如果你也是久坐不動的上班族，可真的要特別當心了！（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！