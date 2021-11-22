面試為何愛問「錄取後多久能上班」？網揭陷阱：手段高超

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不過，這就讓他好奇「錄取後回答最快幾天後上班會比較好？？似乎主管遇到我回答的時間都蠻在乎的」。另外他也納悶「拿到offer後，如果遇到時間到，可是面試還沒找到想要的的職缺，又該找什麼理由繼續拖衍時間？」
問題曝光後，就引來不少網友討論，「之前有遇過面試完拿到offer，就急著要你去報到感覺就是有問題，怕爆」、「有講過2個月，直接說要等年終年後才報到」、「十月錄取，隔年三月報到」、「進去後，你會發現應該先好好玩夠了再去報到…會要你的，主控還是在你自己，根本不用考慮這議題」。
甚至有行家戳破該問題的目的，直言「問這個有時候是試探你多想要這個缺」、「離職一般都要30天前宣告啊，在職的提一個半月算合理。另外除非真的夠優秀，不然兩個差不多的人選，報到時間也是評比項目」、「通常喊超過30天的大概來的意願也不大，不如發給第二順位的好。勞資雙方互相都會找第二順位的備胎，就看誰手段高超囉」。
此外，亦有過來人建議回答1個月是最好的，「如果是第一份工作或是待業者，盡可能回答可以馬上報到，除非是要找租屋處。如果是在職者，就依離職預告為主囉」、「一定一個月起跳啦XD光提離職到拿到離職證明就一個月了」、「基本上都回『簽完offer生效後30天』」。
事實上，根據《勞動基準法》第15條規定，特定性定期契約期限逾3年者，於屆滿3年後，勞工得終止契約，但應於三十日前預告雇主；若是不定期契約，勞工終止契約時，應據第16條第一項規定期間預告雇主：一、繼續工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之。二、繼續工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之。三、繼續工作3年以上者，於30日前預告之。（編輯：陳雅雲）