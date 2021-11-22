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交通違規舉發逾期基準　以處罰機關收件時間計算

▲交通違規舉發逾期基準　以處罰機關收件時間計算。(示意圖／資料照）
▲交通違規舉發逾期基準　以處罰機關收件時間計算。(示意圖／資料照）

中央社

2021-11-22 22:42:33

（中央社記者劉世怡台北22日電）民眾收到交通罰單距違規日已逾期3個月而興訟，因過往判決逾3月時效有不同計算，大法庭今天裁定以處罰機關（交通局）收到舉發機關（警方）移送案件時間點為基準計算是否逾期。

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全案緣於，劉姓民眾於民國108年11月3日在高雄市區的人行道臨時停車，此違規行為經其他民眾檢舉，由高雄市警察局交通大隊員警填寫舉發通知單（舉發日期為109年1月10日）逕行舉發；舉發通知單於109年2月4日送達給劉姓民眾。劉姓民眾後來向高雄市交通局陳述不服，主張收到通知單距違規日108年11月3日，已逾3個月舉發時效。

判決指出，交通局向警方函詢後認為劉姓民眾確實違規，於109年3月2日作成裁決書，對劉姓民眾處罰鍰台幣600元。劉姓民眾不服提起行政訴訟，一審認以舉發日期為109年1月10日起算，並無逾期，判劉姓民眾敗訴。

經上訴，二審高雄高等行政法院審理期間，認為過往判決在舉發時效基準點，有多種計算方式不同，為求統一見解，裁定將案件移送最高行政法院大法庭。

本件爭執的法條為，道交處罰條例第90條前段規定「違反本條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾3個月不得舉發。」（現行法今年1月起已修正為逾2個月不得舉發）。

大法庭考量，對於舉發機關（警方）「舉發時程」進行規範，以防止舉發機關怠惰，主要在促使舉發機關對已發生或已發現的交通違規案件儘速處理，避免受舉發人（違規者）因久未收到舉發通知單而不知其已違規的情形。

而且，舉發時程的限制主要是在使處罰機關（交通局）不得就已逾3個月的舉發違規事件進行裁罰，要求行政機關應儘速行使其職權，而以舉發機關（警方）遲誤即不得處罰人民的效果（不得舉發）。

大法庭今天作出裁定，「逾3個月不得舉發」的規定，應以處罰機關（交通局）收到舉發機關（警方）移送案件的時間點，作為認定舉發是否逾期的基準。若以本件來看，劉姓民眾的行為終了日（違規日）為108年11月3日，就須看警方移送給交通局案件時點，是否超過3個月。（編輯：李錫璋）1101122

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