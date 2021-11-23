NOW早報／大S「傳離婚」狠斷汪小菲！黃子佼1句洩2人私交

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黃子佼今天與本土天團玖壹壹一起揭曉今年耶誕城演唱會卡司陣容，昨天才與老婆孟耿如結束寶寶性別揭曉派對的他，今天臉上的幸福笑容仍藏不住，被問到生女兒的心情，他開心直呼：「聽說女兒很貼心，完蛋這輩子情人還沒處理好，上輩子的情人就要來了！」笑說目前女兒才7公分，還不需要買衣服：「先把坐月子搞定，現在還沒確定在哪。」
黃子佼過去主持新北市耶誕城時，總會精心打扮，但由於這次即將當爸，所以決定先走「大器」路線：「我以前太浮誇，現在還不敢看以前的照片，還扮過Elsa，但現在老婆懷孕，不想她看到，還可能影響肚子裡的孩子，怕覺得爸爸怪怪的。」透露依然會穿著台灣品牌現身主持。
今日天氣／今清晨很冷！低溫下探13度 北、東陰有陣雨
中央氣象局預報，今天東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷。北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，上半天北部降雨機率仍偏高，下半天水氣減少，降雨會逐漸趨緩，其他地區為多雲到晴。
溫度方面，中部以北、東北部低溫僅約13到15度，其他地方約16、17度，沿海空曠地區或地勢較高的地方會更低。白天在冷空氣影響下，北部、東北部及東部仍偏冷，高溫約17到19度，其他地方溫度也會比今天低，高溫約21至26度。
治安事件頻傳 蔡英文：加強夜間巡邏、助精神病患者就醫
針對近來包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件、台中2起球棒打人事件以及昨（22）日的新北槍擊案，總統蔡英文晚間透過臉書表示，雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討，她也提出3項政府關切的重點。
第一，蔡英文說，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，她已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。
第二，蔡英文也表示，針對夜間工作如超商大夜班員工，政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。
第三，蔡英文表示，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。
蔡英文最後說，她昨天已經要求行政院要持續提升相關措施，今天行政院也會舉行治安會報，並進一步向全體國人說明後續政策作為。
印度神童預言「4大災難」！同門占星師認了 好轉時間曝
印度神童阿南德（Abhigya Anand）自 2019 年起準確預言命中多起事件，包括新冠肺炎全球疫情、國際社會動盪、虛擬貨幣市場變動等等，短短兩年在全球成為新的預言指標。日前，他又再度有了新的預言，指出將會有電力短缺、能源危機、供應鏈中斷、新冠疫情等災難在12月中降臨。對此，同樣鑽研吠陀占星術的李靜唯老師也指出，阿南德的預言並不是沒道理，並透露恢復正常生活時間點。
阿南德日前提到，大約在12月的第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響，包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」、「疫情再反撲」等四大危機，都會同時浮現且變得更加嚴重，絕大部份可能會在12月10日後影響全球，並透露，這樣的情況會持續到2022年下半年才會好轉。
而根據《中時新聞網》報導，占星師李靜唯指出，卡拉薩爾帕在梵文裡的意思為蛇，而蛇的格局在吠陀星盤裡出現，象徵內心慾望沒辦法得到滿足，李靜唯進一步解釋，人類的基本慾望是生存，生存就必須仰賴資源，所以當格局成型，就會有資源短缺的情況發生，「1973年全球爆發石油危機，當時星象也是蛇的格局，所以今年底要特別小心。」
而李靜唯和印度神童阿南德同樣專研吠陀占星術，關於阿南德所提出的「4大災難說」，李靜唯表示在12月10日到明年4月前，全球確實會處於「混沌不明」一段時間，明年4月前凶星羅喉都在金牛座，經濟方面不太樂觀，假如遇到原物料短缺的狀況，全球金融衝擊會更嚴重，要等到5月羅喉離開金牛座，才會恢復正常生活。
歐洲疫情煞不住！唯「這國」歡迎國際觀光客 關鍵原因曝
歐洲新冠病毒反撲，疫情又掀起一波高峰，即使已有過半的疫苗覆蓋率，確診數卻仍居高不下，而各國相繼提出的防疫控管封鎖措施又引發民眾不滿，多起暴力衝突、示威抗議在歐洲大陸頻傳。然而對地中海島國馬爾他（Malta）來說卻大不相同，這個國家曾實施歐洲最嚴格的限制隔離措施，如今在歐洲各國疫情恐慌時，終於做好準備大開國門，迎接國外觀光客到來。
歐洲是各大洲中疫苗覆蓋率相對較高的國家，根據歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）統計，最高的前三名國家分別是葡萄牙、馬爾他與冰島，疫苗接種率已超過總人口80%，其中馬爾他疫情更比葡萄牙緩和，今年兩波疫情的單日確診數約在500例以下，且死亡率亦有著微幅下降。此外，馬爾他也是歐盟國家當中，第一個禁止「未接種疫苗者」入境的國家。
根據統計，馬爾他於今年七月完整接種成人人口就高達79%，如今近86%的馬爾他居民已接種完整劑量疫苗，其中還包含了2021年夏天始有資格接種的12至17歲的青少年，疫苗高覆蓋率也成功讓馬爾他避免冬季又一波疫情再起，也成為2021年安全係數最高的旅行地。
馬爾他衛生部官方公布的「紅色名單」國家遊客中，只要出示接種完整劑量疫苗證明，就可以不必接受14天的隔離。而為了迎接國外旅客到來，當地餐館、酒吧也恢復了正常營業，自今年10月起，全國性公共限制也已取消，包含有坐席的活動人數限制從100人開放到300人，大眾交通運輸載客量限額從65%提升到80%，僅保留一定程度的防疫措施，例如餐廳座位、團體聚會限制人數上限為8人，室內餐桌仍得戴上口罩、保持1.5米的距離等，不過只要是已接種疫苗民眾，身處戶外就可以不必再戴口罩了。
稀飯最強配菜是誰？全場秒喊「2字」拍桌：沒有它就不吃
清粥小菜是台灣常見的早餐、宵夜之一，清淡的熱粥配上鹹香的小菜，令許多台人難以抗拒，近日就有一名網友在網路上好奇發問「稀飯最強配菜到底是誰？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人秒答「玉筍」：「玉筍，完美搭配」、「玉筍一出，誰與爭鋒」。
該名網友前（21）天在PTT貼文，他以「稀飯最強配菜到底是誰？」為題，表示他認為清粥配菜中，第一名是肉鬆，除此之外還有常見的脆瓜、醬筍、麵筋、豆腐乳、出油鹹蛋等，各個都有不同特色，讓他好奇問：「那麼誰才是稀飯配菜的第二名？」
貼文一出，網友紛紛留言，「土豆麵筋」、「海苔醬啊」、「絕對是蔭瓜」、「絕對是麵筋吧」、「出油鹹蛋＋1，還有醃鹹蜆仔、客家鹹豬肉」、「土豆麵筋屌打一切」、「肉鬆無敵，沒有之一」、「鹹蛋，土豆麵筋」、「豆棗真的超好吃」、「肉鬆：你們在爭什麼」、「豆腐乳永遠的神」、「稀飯肉鬆真的讚」、「沒肉鬆、醬油蛋，別跟我說你吃稀飯」、「茄汁鯖魚和鹹蛋超讚」、「肉鬆絕對第一，其他去爭第二」。
不過，事實上「玉筍」才是配菜中被提及最多次的，「玉筍一出，誰與爭鋒」、「玉筍」、「玉筍，沒有之一」、「絕對玉筍」、「玉筍～辣油那種超好吃」、「玉筍，完美搭配」、「玉筍＋炒蛋」、「玉筍派的都站出來」、「玉筍，毫無疑問」。（編輯：郭佩蓉）